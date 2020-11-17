Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що на території країни діятиме часткова комендантська година. Обмеження вводять на вихідні дні.

Про це повідомляє Daily Sabah.

Відомо, що комендантська година діятиме з 20:00 до 10:00.

Влада також вирішила закрити школи на частину семестру. Навчання будуть проводити дистанційно.

Раніше на території Туреччини діяла комендантська година для людей віком від 65 років. Дії цього обмеження розширили. Тепер комендантська година діє для людей віком молодше 20 років. Часткова комендантська година для цих груп людей дозволить їм мінімізувати контакти з іншими людьми з 10:00 до 16:00.

Спортивні змагання та футбольні матчі у Туреччині будуть проводити без уболівальників.

До кінця 2020 року у Туреччині не працюватимуть кінотеатри.