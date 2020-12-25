З 28 грудня Туреччина почне вимагати наявність негативного тесту на коронавірус у пасажирів усіх авіарейсів.

Про це у п’ятницю, 25 грудня, заявив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, інформує Reuters.

Тести мають бути проведені не пізніше ніж за 72 годин до прибуття. Усім пасажирам, які не можуть підтвердити відсутність інфікування, буде заборонено сідати у літаки до Туреччини.

Пасажири, які прибувають з Великобританії, Данії та Південної Африки будуть відправлятися на карантин попри наявність негативного тесту.

Однак Коджа не уточнив, чи стосується це обмеження пасажирів, які прибувають до Туреччини транзитом. Він пообіцяв згодом оприлюднити офіційний документ.

Обмеження діятимуть до березня 2021 року.