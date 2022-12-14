З 1 січня 2023 року Туреччина вводить додаткові податки для туристів. З початку року набуде чинності податок на послуги з ночівлі в готелях, мотелях та базах відпочинку.

Про це повідомило Bloomberg HT.

Податок планували запровадити ще 1 квітня 2020 року. Його реалізацію було відкладено через пандемію коронавірусу.

Об’єктами додаткового оподаткування стануть:

готелі;

мотелі;

бази відпочинку;

хостели;

пансіонати;

кемпінги;

шале;

гірські будинки.

Ставка податку визначена у розмірі 2%. Концепцію “все включено” теж буде оподатковано. Зазначено, що є категорія громадян, яка звільнена від цього. Ними є студенти у студентських гуртожитках, хостелах та таборах тощо.

У Resmi gazete додали, що за підсумками поточного року Туреччина очікує на 51,5 млн туристів і $46 млрд доходів від туризму. За словами міністра культури й туризму Мехмета Нурі Ерсоя, країна сподівається прийняти 60 млн туристів у 2023 році.