Про це повідомило Bloomberg HT.

Податок планували запровадити ще 1 квітня 2020 року. Його реалізацію було відкладено через пандемію коронавірусу.

Об’єктами додаткового оподаткування стануть:

  • готелі;
  • мотелі;
  • бази відпочинку;
  • хостели;
  • пансіонати;
  • кемпінги;
  • шале;
  • гірські будинки.

Ставка податку визначена у розмірі 2%. Концепцію “все включено” теж буде оподатковано. Зазначено, що є категорія громадян, яка звільнена від цього. Ними є студенти у студентських гуртожитках, хостелах та таборах тощо.

У Resmi gazete додали, що за підсумками поточного року Туреччина очікує на 51,5 млн туристів і $46 млрд доходів від туризму. За словами міністра культури й туризму Мехмета Нурі Ерсоя, країна сподівається прийняти 60 млн туристів у 2023 році.