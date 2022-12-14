Про це повідомило Bloomberg HT.
Податок планували запровадити ще 1 квітня 2020 року. Його реалізацію було відкладено через пандемію коронавірусу.
Об’єктами додаткового оподаткування стануть:
- готелі;
- мотелі;
- бази відпочинку;
- хостели;
- пансіонати;
- кемпінги;
- шале;
- гірські будинки.
Ставка податку визначена у розмірі 2%. Концепцію “все включено” теж буде оподатковано. Зазначено, що є категорія громадян, яка звільнена від цього. Ними є студенти у студентських гуртожитках, хостелах та таборах тощо.
У Resmi gazete додали, що за підсумками поточного року Туреччина очікує на 51,5 млн туристів і $46 млрд доходів від туризму. За словами міністра культури й туризму Мехмета Нурі Ерсоя, країна сподівається прийняти 60 млн туристів у 2023 році.
- Туреччина пригрозила Греції застосуванням ракет проти Афін. Анкара попередила країну, що може вдатися до такого кроку, якщо “ви не будете зберігати спокій”.