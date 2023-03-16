Про це інформує Airporthaber.
Нині, вилітаючи з Туреччини без дозаправки, російським літакам доводиться приземлятися у Сочі, і лише після цього продовжувати політ.
Заборона стосується приватних, вантажних, комерційних, чартерних літаків або літаків, вироблених у будь-якій іншій країні, що містять понад 25% компонентів, виготовлених у США, якщо прямують до Росії чи Білорусі.
Щобільше, літакам під турецьким прапором заборонено купувати пальне у російських нафтових компаній “Газпром” та “Лукойл”, які перебувають під санкціями.
Рішення було прийнято відповідно до листа Управління промисловості та безпеки щодо практики експорту Міністерства торгівлі США.
Нещодавно стало відомо, що Туреччина зупинила транзит вантажів до РФ, які відправлялися зокрема каналами паралельного імпорту. Тож зараз РФ може втратити найбільший хаб для обходу західних санкцій
Зауважимо, що попри санкції, російські авіаперевізники продовжують експлуатувати 467 літаків Airbus і Boeing. До повномасштабного вторгнення в Україну вони використовували 544 таких літаки.
- Західні союзники підштовхують Об’єднані Арабські Емірати до припинення експорту найважливіших товарів до Росії, щоб позбавити російську армію можливості продовжувати війну проти України.
- Російські авіакомпанії, зокрема контрольований державою “Аерофлот”, розбирають літаки, щоб забезпечити запчастини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через санкції Заходу.
- У США вимагають, аби Туреччина перестала приймати літаки американського виробництва, які після широкомасштабного вторгнення в Україну привласнила собі Росія. Американські чиновники попередили про ризики для турецьких громадян.