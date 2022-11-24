Про це повідомляє Reuters.
Акар зазначив Шойгу, що “пріоритетом Туреччини є запобігати терористичній загрозі (з північної Сирії) назавжди”, і наголосив, що попередні домовленості з цього питання необхідно дотримуватися.
Російський представник на переговорах Олександр Лаврентьєв 23 листопада заявив, що “Туреччина повинна утриматися від повномасштабного наземного наступу в Сирії, оскільки такі дії можуть спровокувати ескалацію насильства”.
Раніше президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що РФ не виконує взятих на себе зобов’язань у межах угоди з Туреччиною щодо безпеки в Сирії, укладеної в Сочі у 2019 році.
20 листопада Туреччина завдала ударів по базах курдів у Сирії та в Іраку. Міністерство оборони країни назвало це початком “антитерористичної повітряної операції”.
13 листопада у Туреччині на популярній пішохідній вулиці Істікляль пролунав вибух. Місце інциденту розташоване за шість хвилин ходьби від центральної площі Таксим.
Внаслідок вибуху загинуло шість осіб та 81 осіб отримали поранення. У реанімації перебувало п’ятеро людей, двоє з них – у важкому стані.
14 листопада у Туреччині затримано особу, яка скоїла теракт на проспекті Істікляль в Стамбулі. За словами міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу, виконавцями теракту стали “терористична організація PKK/PYD (Робітнича партія Курдистану/партія “Демократичний союз” – ред.)”.
- У Швеції ухвалили поправки до конституції, щоб прийняти більш жорсткі антитерористичні закони. Такий крок був ключовою вимогою Туреччини стосовно схвалення заявки Стокгольма на членство в НАТО.
- Офіційні особи США їздять по всьому світу в тихих дипломатичних спробах змусити основних торговельних партнерів РФ застосувати санкції та торговий контроль, оскільки експорт до країни зростає після падіння протягом кількох тижнів після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.
- Ізраїль звинуватив Іран в атаці дронами Shahed 136 на нафтовий танкер Pacific Zircon біля берегів Оману. Інцидент трапився у Перській затоці.