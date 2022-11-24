Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив своєму російському колезі під час телефонної розмови 24 листопада, що Анкара продовжить реагувати на атаки з північної Сирії після того, як РФ наполегливо попросила Туреччину утриматися від повномасштабного наступу на Сирію.

Про це повідомляє Reuters.

Акар зазначив Шойгу, що “пріоритетом Туреччини є запобігати терористичній загрозі (з північної Сирії) назавжди”, і наголосив, що попередні домовленості з цього питання необхідно дотримуватися.

Російський представник на переговорах Олександр Лаврентьєв 23 листопада заявив, що “Туреччина повинна утриматися від повномасштабного наземного наступу в Сирії, оскільки такі дії можуть спровокувати ескалацію насильства”.

Раніше президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що РФ не виконує взятих на себе зобов’язань у межах угоди з Туреччиною щодо безпеки в Сирії, укладеної в Сочі у 2019 році.

20 листопада Туреччина завдала ударів по базах курдів у Сирії та в Іраку. Міністерство оборони країни назвало це початком “антитерористичної повітряної операції”.

13 листопада у Туреччині на популярній пішохідній вулиці Істікляль пролунав вибух. Місце інциденту розташоване за шість хвилин ходьби від центральної площі Таксим.

Внаслідок вибуху загинуло шість осіб та 81 осіб отримали поранення. У реанімації перебувало п’ятеро людей, двоє з них – у важкому стані.

14 листопада у Туреччині затримано особу, яка скоїла теракт на проспекті Істікляль в Стамбулі. За словами міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу, виконавцями теракту стали “терористична організація PKK/PYD (Робітнича партія Курдистану/партія “Демократичний союз” – ред.)”.