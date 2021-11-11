Про це повідомляє компанія у своєму профілі Twitter.
Угоду було підписано на постачання реактивних двигунів АІ-322Ф
“У 2-й день SahaExpo2021 ми підписали контракти на постачання двигунів АІ-322Ф провідною українською компанією “Івченко-Прогрес” для нашого проєкту MİUS (Бойова безпілотна авіаційна система)”, – проінформувала Baykar Makina.
АІ-322Ф – це найновіший та єдиний український турбореактивний двоконтурний двигун з форсажною камерою. Він призначений для сучасних понадзвукових навчально-бойових та легких бойових літаків з помірними швидкостями (які перевищують швидкість звуку).
#SahaExpo2021'in 2. gününde MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) projemiz için Ukrayna'nın önde gelen firması Ivchenko-Progress ile AI-322F Turbofan Motor Tedarik ve AI-25TLT Turbofan Motor Entegrasyon sözleşmelerini imzaladık.
Hayırlı ve uğurlu olsun…
🇹🇷✈️⚙️🇺🇦 pic.twitter.com/GD1PS0laCA
— BAYKAR (@BaykarTech) November 11, 2021
- Раніше повідомлялося, що ЗСУ вперше застосували Bayraktar 26 жовтня на Донбасі. Завдяки безпілотнику вдалося завдати удару по батареї окупаційних сил РФ, що складалася зі 122-мм гаубиць Д-30, яка обстрілювала українські позиції.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ЗСУ мали повне право застосувати безпілотник Bayraktar у зоні проведення ООС на Донбасі, оскільки в “Мінських угодах” йдеться про заборону саме росіянам використовувати дрони над українською землею.