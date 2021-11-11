Турецька компанія Baykar Makina підписала контракт з українською компанією "Івченко-Прогрес" на постачання двигунів для майбутніх дронів Bayraktar MİUS.

Про це повідомляє компанія у своєму профілі Twitter.

Угоду було підписано на постачання реактивних двигунів АІ-322Ф

“У 2-й день SahaExpo2021 ми підписали контракти на постачання двигунів АІ-322Ф провідною українською компанією “Івченко-Прогрес” для нашого проєкту MİUS (Бойова безпілотна авіаційна система)”, – проінформувала Baykar Makina.

АІ-322Ф – це найновіший та єдиний український турбореактивний двоконтурний двигун з форсажною камерою. Він призначений для сучасних понадзвукових навчально-бойових та легких бойових літаків з помірними швидкостями (які перевищують швидкість звуку).

#SahaExpo2021'in 2. gününde MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) projemiz için Ukrayna'nın önde gelen firması Ivchenko-Progress ile AI-322F Turbofan Motor Tedarik ve AI-25TLT Turbofan Motor Entegrasyon sözleşmelerini imzaladık. Hayırlı ve uğurlu olsun…

🇹🇷✈️⚙️🇺🇦 pic.twitter.com/GD1PS0laCA — BAYKAR (@BaykarTech) November 11, 2021