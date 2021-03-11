Про це повідомляють #Букви.

Форма розміщена на сайті Міністерства охорони здоров’я Туреччини. Цю анкету турист повинен заповнити не пізніше ніж за 72 години до поїздки.

У МОЗ країни пояснили, що на основі заповненої інформації мандрівник отримає автоматично створений індивідуальний код HES.

“Завдяки йому (коду HES, – ред.) ми зможемо зв’язатися з вами, якщо у вас або у людей, з якими ви контактуєте під час подорожі та перебування, є контактні особи, або хворі на COVID-19. З цієї причини точність і актуальність інформації дуже важливі”, – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що факт заповнення цієї анкети перевірять на кордоні Туреччини. Якщо виявиться, що мандрівник знехтував цим правилом, або вніс в анкету неправдиві дані, йому загрожуватимуть правові та адміністративні санкції.

Також мандрівнику можуть відмовити у в’їзді в країну, якщо особа не є громадянином Туреччини, або не має посвідки на місце проживання.