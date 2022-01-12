За останню добу Туреччина зареєструвала майже 75 тисяч нових випадків коронавірусу, що є новим максимумом за увесь час епідемії.

Про це йдеться на сайті Hurriyet Daily News.

Донедавна найвищими були показники весняної хвилі 2021 року – кілька днів поспіль реєстрували понад 60 тисяч заражень. Цей поріг країна перетнула в перші дні січня 2022 року.

Найбільше випадків заражень зафіксовано у Стамбулі, лікарні міста почали розгортати додаткові місця. На решті території країни ситуація краща, але очікують, що незабаром вона теж почне стрімко погіршуватися. За офіційними даними, коронавірусні відділення в середньому заповнені на 57%, реанімації – на 71%.

“Існує значне збільшення випадків захворювання, але це зростання ще не призвело до збільшення смертності. Однак, оскільки випадки, пов’язані з Omicron, стають поширеніші, є небезпека для груп підвищеного ризику – старших людей і людей, що мають хронічні захворювання”, – зауважив міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа.

У МОЗ зазначають, що більшість тих, хто опиняється в лікарнях з COVID-19, не щеплені або щепилися давно і ще не отримали підсилювальну дозу.