Туреччина завдала ударів по базах курдів у Сирії та в Іраку. Міністерство оборони країни назвало це початком "антитерористичної повітряної операції".

Про це повідомило CNN Turk.

У Туреччині заявили, що атаки є відповіддю на теракти, які відбулися в країні минулого тижня. Турецькі військові здійснили повітряні операції в районах Сирії Тель-Ріфат, Маранез, Дербесіє, Малікія, Айн-ель-Араб, Карачок, Айн-Дагне та в Іраку – Синджар, Сулейманія, Канділ.

13 листопада у Туреччині на популярній пішохідній вулиці Істікляль пролунав вибух. Місце інциденту розташоване за шість хвилин ходьби від центральної площі Таксим.

Внаслідок вибуху загинули шість осіб та 81 отримав поранення. У реанімації перебувало п’ятеро людей, двоє з них у важкому стані.

14 листопада у Туреччині затримано людину, яка скоїла теракт на проспекті Істікляль в Стамбулі. За словами міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу, виконавцями теракту стали “терористична організація PKK/PYD (Робітнича партія Курдистану/партія “Демократичний союз” – ред.)”.