Про це повідомило Reuters.

Уряд Туреччини надав компаніям перелік заборонених іноземних товарів. Їм доручено не переправляти їх до Росії з 1 березня.

“Будь-які товари із цього списку заблоковано для ввезення до Росії, незалежно від країни походження”, – заявив голова Стамбульської асоціації експортерів чорних та кольорових металів Четін Текделіоглу.

Попри західні санкції, Туреччина та інші світові торгові центри залишалися відкритими для РФ. У лютому це спонукало Вашингтон попередити про експорт хімікатів, мікрочіпів та інших продуктів, які можуть бути використані Кремлем у військових цілях.

Протягом року Анкара намагалася балансувати відносини між Києвом та Москвою. Країна принципово виступала проти санкцій, але, схоже, Туреччині їх не вдасться обійти, оскільки жодна продукція, що поставляється, не може бути використана російськими військовими.

“Є список обмежень на реекспорт із зон вільної торгівлі до Росії з березня, і надано відповідну вказівку”, – сказав Четін Текделіоглу.

Утім, натомість товари, вироблені в Туреччині, можуть ввозитися до Росії без обмежень, навіть якщо у них використано комплектувальні елементи з інших країн. Обмеження з боку Анкари змусили російських імпортерів шукати альтернативні шляхи постачання з Казахстану та інших країн.

“Їх більше не турбує вартість. Вони просто намагаються довести свою продукцію до завершення”, – зазначив він.