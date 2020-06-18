Про це повідомляють #Букви.

Вранці в середу, 17 червня, Hürriyet — турецька газета з найвищим тиражем серед усіх газет в Туреччині – опублікувала матеріал із заголовком “Дружина українського лідера госпіталізована з коронавірусів”. Олена Зеленська, нагадаємо, продовжує лікування в київській лікарні, її стан оцінюють як стабільний.

При цьому матеріал Hürriyet був проілюстрований не фотографією подружжя Зеленських, а знімком зі зйомок фільму “8 кращих побачень”. Це українсько-російська комедія, що вийшла в 2016 році. Фільм був знятий російським режисером Марюсом Вайсбергом та вироблений Студією “Квартал-95”. Головні ролі виконали співачка Віра Брежнєва та Володимир Зеленський.

Владимир_Зеленский Вера_Брежнева

Фото: Anri Gor

До друку газета вийшла зі знімком Зеленського та Брежнєвої.

Аналогічна помилка була допущена при публікації матеріалу на сайті Hürriyet, це можна побачити у кеш-версії сторінки.

Наразі помилка на сайті виправлена. Тепер новину ілюструє знімок Володимира Зеленського. На фото зображений тільки український лідер.

Варто зазначити, що Віру Брежнєву та Олену Зеленську плутали і деякі українські ЗМІ.