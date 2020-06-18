Одна з найбільших газет Туреччини проілюструвала матеріал про те, що дружина Президента України Володимира Зеленського Олена захворіла на COVID-19, його фото з Вірою Брежнєвою.

Про це повідомляють #Букви.

Вранці в середу, 17 червня, Hürriyet — турецька газета з найвищим тиражем серед усіх газет в Туреччині – опублікувала матеріал із заголовком “Дружина українського лідера госпіталізована з коронавірусів”. Олена Зеленська, нагадаємо, продовжує лікування в київській лікарні, її стан оцінюють як стабільний.

При цьому матеріал Hürriyet був проілюстрований не фотографією подружжя Зеленських, а знімком зі зйомок фільму “8 кращих побачень”. Це українсько-російська комедія, що вийшла в 2016 році. Фільм був знятий російським режисером Марюсом Вайсбергом та вироблений Студією “Квартал-95”. Головні ролі виконали співачка Віра Брежнєва та Володимир Зеленський.

До друку газета вийшла зі знімком Зеленського та Брежнєвої.

Аналогічна помилка була допущена при публікації матеріалу на сайті Hürriyet, це можна побачити у кеш-версії сторінки.

Наразі помилка на сайті виправлена. Тепер новину ілюструє знімок Володимира Зеленського. На фото зображений тільки український лідер.

Варто зазначити, що Віру Брежнєву та Олену Зеленську плутали і деякі українські ЗМІ.