В результаті авіаудару в сирійському місті Ідліб загинули щонайменше 22 турецьких військовослужбовців, ще кілька людей отримали поранення.

Про це повідомляє турецьке видання Анадолу.

За словами губернатор прикордонної з Сирією турецькій провінції Хатай Рахмі Догана, в результаті повітряної атаки сил режиму Башара Асада в Ідлібі загинули щонайменше 22 турецьких військовослужбовців

“Постраждалі доставлені до Туреччини через КПП Джілвегезю. В даний час вони проходять курс лікування”, – повідомив губернатор.

Джерела видання в МЗС Туреччини повідомляють, що міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Кавусоглу вже провів переговори з секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в зв’язку з ескалацією конфлікту. Зміст бесіди наразі невідомий.

В адміністрації Ердогана вже заявили, що на дії “нелегітимному сирійському режиму, який використав зброю проти турецьких солдатів, буде дано багаторазову відповідь”.

“За всіма виявленими цілями режиму продовжують наноситися удари за допомогою повітряних та наземних засобів підтримки”, — повідомив голова управління зі зв’язків Фахреттін Алтун за підсумками наради з питань безпеки під головуванням президента.

Алтун підкреслив, що Туреччина не може “байдуже дивитися на те, як в Ідлібі будуть повторюватися події, що мали в минулому місце в Руанді і Боснії”. За його словами, Анкара закликає все міжнародне співтовариство до виконання взятих на себе зобов’язань з сирійського врегулювання.