23-річну турецьку блогерку Мерве Таскін, в якої майже 600 тисяч підписників, збираються судити через світлини, які вона зробила в музеї сексу в Амстердамі. Фото вона опублікувала в соціальній мережі Istagram.

Про це повідомляє BBC.

Турецьке законодавство передбачає за такий проступок штраф чи до трьох років арешту.

Йдеться про історію, яка відбулася в січні 2020 року. Мерве поїхала до Амстердама спільно з двома друзями. Там вони відвідали музей сексу, одне з найпопулярніших туристичних місць. Друзі зробили кілька світлин та опублікували їх в соціальній мережі Instagram.

Серед фото блогерка показала товари, які продають у музеї. Приміром, макарони у формі пенсів, сексуальні відкривачки для пляшок тощо. Також вона показала, які секс-іграшки придбала собі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Merve Taşkın (@tasskinmerve)

На думку блогерки, в цих знімках немає нічого поганого, але турецькі правоохоронці вважають інакше. Лише за кілька місяців після подорожі її двічі затримували через світлини. Під час другого затримання блогерці довелося пояснювали прокурору, що за фото вона опублікувала.

У 2021 році Мерве отримала повістку до суду. Її судитимуть через порушення статті Кримінального кодексу Туреччини (стаття 226), а саме через поширення непристойних матеріалів, які вважаються принизливими. Судове засідання відбудеться 26 жовтня.

На ситуацію з турецькою блогеркою відреагувала директорка музею в Амстердамі Монік ван Марлі. Вона назвала історію “смішною”.

“Наш музей створено для того, аби розповісти людям з різних куточків світу історію сексу. Ми захоплюємось вами, адже ви висловились відкрито та опублікували ці світлини”, – сказала директорка.