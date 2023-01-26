Про це повідомило “Анадолу”.

Компанія заявила, що плавучі електростанції компанії зможуть задовольнити потреби в електроенергії 1 млн домогосподарств. Їх можуть розмістити у портах Молдови та Румунії. Через ці країни можуть здійснювати постачання електроенергії в українську мережу.

У меморандумі передбачається, що плавучі електростанції потужністю 500 мегаватів почнуть постачати електроенергію оперативно. Для реалізації плану обидві сторони діятимуть спільно, щоб отримати необхідні дозволи та співпрацювати з третіми сторонами.

“Плавучі електростанції пропонують швидкі, надійні та гнучкі рішення проти обмежень електроенергії, і ми готові підтримати Україну в цьому якомога швидше”, – сказала представниця компанії, очільниця Trade Group Karpowership Зейнеп Харезі.

Загалом Karpowership має потужність виробництва електроенергії 6 гігаватів. У компанії є 36 плавучих електростанцій.

Зазначимо, що турецька компанія вела перемовини щодо відправлення до Одеського морського порту трьох суден-електростанцій ще у листопаді 2022 року. Тоді йшлося про загальну потужність 300 мегаватів.