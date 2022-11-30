Турецька компанія Karpowership веде перемовини щодо відправлення до Одеського морського порту трьох суден-електростанцій. Вони мають загальну потужність 300 мегаватів, які можуть забезпечувати електроенергією до 1 мільйона будинків на повній потужності.

Про це повідомило Nikkei Asia.

Турецька компанія веде перемовини на тлі того, як Росія посилює атаки на критичну інфраструктуру. За даними компанії, переговори ведуть з керівництвом Одеської області та НЕК “Укренерго”. Йдеться про розміщення трьох електростанцій поблизу Одеси, сказала Зейнеп Гарезі, член правління Karpowership з комерційних операцій.

За її словами, спершу треба досягнути домовленостей стосовно технічних і комерційних аспектів. Далі потрібно буде розв’язати питання з безпекою команд компанії, технічного обслуговування та активів. У випадку, якщо це доведеться зробити, то Karpowership хотіли б продовжити проєкт.

Зейнеп Гарезі припустила, що для угоди знадобиться “зелене світло” на рівні ООН, як було зроблено з “зерновою ініціативою”.

“Залежно від потреб і схвалень ми можемо зробити це протягом цього року”, — сказала вона. “Кораблі готові та введені в експлуатацію. Ми можемо розгорнути їх уже через три тижні”.

Видання зазначило, що “Укренерго” не прокоментувало ситуацію. Анонімне українське джерело розповіло, що обговорення знаходяться на стадії комерційних переговорів.

У понеділок посольство України в Анкарі писало у Twitter, що високопосадовці МЗС України та Туреччини зустрілися для обговорення ситуації в Україні та двосторонньої праці. Під час зустрічі було “наголошено на участі Туреччини у відбудові України та наданні гуманітарної допомоги з метою подолання наслідків енергетичної кризи, спричиненої російськими нападами”.

Флагманська компанія Karpowership від турецького Karadeniz Holding має 36 силових суден. Вони оснащені установками, які здатні виробляти електроенергію за допомогою або мазуту, або природного газу. За словами Гарезі, їх можна під’єднати до місцевих електромереж менш ніж за 30 днів.

Подібні судна здебільшого використовують у країнах, які мають недостатню інфраструктуру. Ще їх залучають під час надзвичайних ситуацій внаслідок стихійних лих або аварій.