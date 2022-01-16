26 жовтня 2021 року українські військові вперше застосували на Донбасі турецькі безпілотники Bayraktar TB2. Завдяки цьому удару ЗСУ знищили російську гаубицю Д-30, яку використовували сепаратисти окупованої частини Донбасу. За останні 8 років зіткнення в зоні ООС стали звичними, проте використання Bayraktar TB2 змусило Москву по іншому подивитись на воєнний конфлікт в Україні.

Про це пише американське видання The Washington Post.

Використання нового потужного озброєння стало для Кремля тривожним сигналом того, що Київ зміцнює свій військовий потенціал. Саме тому, Росія вимагає від НАТО негайно припинити співпрацю з Україною та Грузією. У відповідь США та Альянс заявляють, що Москва немає права диктувати свою політику іншим незалежним державам.

Те, що ситуація опинилась у глухому куті, стало остаточно зрозуміло після завершення перемовин Росії та Заходу, які пройшли цього тижня. Після них у Москві заявили, що продовжувати дипломатичні переговори немає сенсу. Більш того, Росія пригрозила новими “військово-технічнми” заходами, якщо її вимоги не будуть прийняті.

Окрім цього, у Кремлі продовжують відкидати той факт, що вони готують вторгнення в Україну, спрямовуючи до кордону сотні тисяч своїх військ. І це попри те, що американська розвідка попереджує про можливість комплексного нападу уже в січні цього року:

“Росія бачить, як країни-члени НАТО забезпечують Київ зброєю. І цей тренд їм явно не подобається”, – зазначив військовий експерт із РФ, співробітник Інституту дослідження зовнішньої політики Роб Лі.

У той час, як США забезпечують Київ різноманітним озброєнням, зокрема протитанковими ракетами Javelin, у Москві більше хвилюються через допомогу Туреччини Україні. Окрім того, що Bayraktar TB2 були закуплені без явних умов використання, Анкара та Київ домовились про те, що ці безпілотники будуть виготовлятись в Україні:

“Цей факт, звичайно, створює нові умови для ведення війни. Це елемент емоційного та реального впливу на ворога”, – вважає український військовий експерт Сергій Згурець.

Як відомо, вперше турецькі безпілотники Київ купив ще у 2019 році, однак використовувати їх у війні на Донбасі не наважувався. Аж до поки 26 жовтня 2021 року, прифронтове Гранітне не піддалось масштабному обстрілу з боку проросійських окупантів.

У результаті атаки сепаратистів, було поранено двох українських захисників, один з яких потім помер у лікарні, а місцеві будинки буквально зрівняли з землею. Як повідомили в Міноборони України, вони оперативно звернулись до окупантів через Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ з вимогою припинити вогонь. Проте ворог на ці вимоги проігнорував.

Тоді ж ЗСУ наважились використати Bayraktar TB2, щоб здійснити розвідувальний політ та завдавати удар у відповідь:

“ЗСУ нарощують тактику та способи бойового використання Bayraktar, щоб стримувати російські атаки та захищати Україну”, – повідомили тоді у Міністерстві оборони.

Коли у грудні 2021 року відбулася телефонна розмова між президентами Росії Володимиром Путіним та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, голова Кремля “натякнув”, що використання Bayraktar TB2 на Донбасі це “деструктивна” та “провокаційна” діяльність. Проте в Туреччині відповіли, що звинувачувати їх у тому, як Україна користується зброєю, не можна.

“Підтримка України Туреччиною далась Анкарі непросто через відносини Туреччини та Росії. У цих відносинах і елементи співпраці, і елементі конкуренції”, – вважає директор стамбульского Центру економіки та зовнішньополітичних досліджень Сінан Ульген.

Така ситуація привела до того, що відносини Росії та Туреччини за останні декілька років стали більш натягнутими. Турецька влада також відмовляється визнавати анексію Криму, проте, брати приклад зі США та ЄС і вводити проти Росії санкції, Анкара не збирається:

“Звичайно, те, що Збройні сили України наважились застосувати турецькі безпілотники на Донбасі, змінило правила гри у цьому протистоянні. Хоча навряд чи вони зможуть допомогти у боротьбі з Росією. Міністерство оборони РФ вже показало кадри того, як вони можуть знищувати Bayraktar TB2”, – зазначив Роб Лі.

Експерт уточнив, що у випадку бою Росія зможе знищити самі безпілотники, або ж знищити аеродроми, на яких вони розташовані:

“Ці безпілотники ніколи не мали справу з системою такою системою ППО, як у Росії”, – підсумував Роб ЛІ.