В ході розслідування смерті що 34-річного українського моряка Сергія Солов'я турецька поліція вже затримала 13 осіб.

Про це повідомляється у турецькій газеті Cumhuriyet.

Нагадаємо, 34-річного українського моряка Сергія Солов’я знайшли повішаним на палубі вантажного судна “Маранта” в Самсуні (місто на півночі Туреччини). Судно прибуло до турецького порту з українського порту Рені 11 січня. До Туреччини воно під українським прапором привезло пшеницю.

Вже 17 січня в одній із кімнат судна був знайдений повішаним український моряк Сергій Соловей. Попри те, що за життя українця боролись медики, врятувати моряка не вдалось.

Після цього тіло Сергія Солов’я відправили в місцевий морг на розтин. На тілі українця було виявлено сліди вбивства, у зв’язку з чим Генеральна прокуратура міста Самсун почала розслідування.

Співробітники правоохоронних органів вже затримали 13 осіб, які перебували на вантажному судні “Маранта”. Розслідування справи продовжується.

Нагадаємо, що біля Шрі-Ланки у пожежі на контейнеровозі міг загинути українець.