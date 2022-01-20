Про це повідомляється у турецькій газеті Cumhuriyet.
Нагадаємо, 34-річного українського моряка Сергія Солов’я знайшли повішаним на палубі вантажного судна “Маранта” в Самсуні (місто на півночі Туреччини). Судно прибуло до турецького порту з українського порту Рені 11 січня. До Туреччини воно під українським прапором привезло пшеницю.
Вже 17 січня в одній із кімнат судна був знайдений повішаним український моряк Сергій Соловей. Попри те, що за життя українця боролись медики, врятувати моряка не вдалось.
Після цього тіло Сергія Солов’я відправили в місцевий морг на розтин. На тілі українця було виявлено сліди вбивства, у зв’язку з чим Генеральна прокуратура міста Самсун почала розслідування.
Співробітники правоохоронних органів вже затримали 13 осіб, які перебували на вантажному судні “Маранта”. Розслідування справи продовжується.
Нагадаємо, що біля Шрі-Ланки у пожежі на контейнеровозі міг загинути українець.