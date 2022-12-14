Турецький суд засудив головного конкурента Ердогана до тюремного ув’язнення з забороною політичної діяльності

Сьогодні суд Туреччини суд засудив мера Стамбула, опозиційного політика Екрема Імамоглу до тюремного ув’язнення та наклав заборону на його політичну діяльність. Імамоглу вважають потужним суперником президента Таїпа Ердогана на виборах наступного року.

Про це інформує Reuters.

Імамоглу був засуджений до двох років і семи місяців ув’язнення за образу державних службовців у промові, яку він виголосив після перемоги на місцевих виборах у Стамбулі в 2019 році.

На рішення суду він відреагував заявою, що вирок є свідченням “глибокої незаконності”, яка “довела, що в сучасній Туреччині немає справедливості”. За його словами, виборці зможуть відреагувати на це на президентських і парламентських виборах, які мають пройти наступного червня.