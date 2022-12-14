Турецький суд засудив головного конкурента Ердогана до тюремного ув’язнення з забороною політичної діяльності

Про це інформує Reuters.
Імамоглу був засуджений до двох років і семи місяців ув’язнення за образу державних службовців у промові, яку він виголосив після перемоги на місцевих виборах у Стамбулі в 2019 році.
На рішення суду він відреагував заявою, що вирок є свідченням “глибокої незаконності”, яка “довела, що в сучасній Туреччині немає справедливості”. За його словами, виборці зможуть відреагувати на це на президентських і парламентських виборах, які мають пройти наступного червня.
У Reuters наголошують, що ці вибори можуть стати найбільшим політичним викликом для Ердогана, оскільки останній прагне продовжити своє правління на третє десятиліття.
Кемаль Кілічдароглу, голова опозиційної Республіканської народної партії (CHP) Імамоглу, заявив, що перериває свій візит до Німеччини та повертається до Туреччини у відповідь на те, що він назвав “серйозним порушенням закону та правосуддя”.
Заступник головного речника Державного департаменту США Ведант Патель наголосив, що він “глибоко стурбований і розчарований” вироком. “Цей несправедливий вирок суперечить повазі до прав людини, до основних свобод і верховенства права”, – додав він.
Доповідач Європарламенту по Туреччині Начо Санчес Амор висловив недовіру щодо “немислимого” вердикту.
- Туреччина пригрозила Греції застосуванням ракет проти Афін. Анкара попередила країну, що може вдатися до такого кроку, якщо “ви не будете зберігати спокій”.
- На початку листопада прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, під час візиту до Литви, розкритикував Туреччину за неоднозначну позицію щодо України та Росії.
- Європейський Союз закликав владу Туреччини змінити торговельну політику щодо РФ та дотримуватися західних санкцій, введених проти Москви за повномасштабне збройне вторгнення в Україну.