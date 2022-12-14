російсько-українська війна

15 грудня

01:02 Росія зіткнулася з «критичною нестачею» артилерійських снарядів – Міноборони Великої Британії
00:36 Турецький суд засудив головного конкурента Ердогана до тюремного ув’язнення з забороною політичної діяльності
00:20 Росія оголосила про встановлення міжконтинентальної ракети до «Дня стратегічних сил»

14 грудня

23:49 Валерій Залужний поспілкувався з генералом Крістофером Каволі: обговорили ситуацію на фронті
23:31 Сумщина: протягом дня в області зафіксовано 14 «прильотів»
23:14 Квартири, гроші та культурні цінності на понад 18 млн євро: ВАКС конфіскував майно Януковича
23:14 Німеччина досі відмовляється споряджати Україні Patriot, наголошуючи, що постачає Gepard та Iris-T SLM
22:21 Кличко: «Відсторонення мера Чернігова – вибіркове правосуддя»
22:12 Засудженого наркодилера покинула дружина: раніше вона оголошувала збір на заставу
21:17 На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів загинула 8-річна дитина
20:52 СБУ виявила в єпархіях УПЦ МП російські паспорти та символіку забороненої партії «ОПЗЖ»
20:43 З лютого цього року РФ вбила 184 українських спортсменів – Зеленський
20:23 На тлі зростання загроз з боку КНДР у Південній Кореї з’явився підрозділ Космічних сил США
20:09 Окупанти продовжують тиснути на працівників ЗАЕС через небажання підписувати контракти з «Росатомом»
19:59 Вселенський патріарх Варфоломій висловився про «інструменталізацію релігії» та ідеологію «русского міра»: головні тези
19:27 Папа Римський закликав замість частини різдвяних подарунків допомогти Україні
18:39 Окупанти призначили співробітника «Росатому» новим гауляйтером Енергодара
18:22 В Іспанії затримали головного підозрюваного  у справі Магнітського – Європол
18:04 Німеччина схвалила закупівлю винищувачів F-35 у США на 10 млрд доларів – Reuters
17:42 Пластуни передали Володимиру Зеленському Вифлеємський вогонь миру
16:48 Дев’ятеро немовлят-рекордсменів, народжених одночасно, повернулися додому, у Малі, після 19-місячного перебування в Марокко – CNN
16:48 Марсохід Perseverance вперше записав звук вихору, який називають «пиловим дияволом»
16:13 У «Дії» оновили COVID-сертифікати: відтепер можна згенерувати документ про четверту дозу вакцини
16:11 СБУ провела обшуки у представників забороненої партії «Русь єдина»: знайдено зброю та російські прапори
15:51 Французький магнат Бернар Арно випередив Ілона Маска й очолив рейтинг найбагатших людей – Bloomberg

Турецький суд засудив головного конкурента Ердогана до тюремного ув’язнення з забороною політичної діяльності

Сьогодні суд Туреччини суд засудив мера Стамбула, опозиційного політика Екрема Імамоглу до тюремного ув’язнення та наклав заборону на його політичну діяльність. Імамоглу вважають потужним суперником президента Таїпа Ердогана на виборах наступного року.

Четвер, 15 грудня 2022, 00:36
Підтримати

Про це інформує Reuters.

Імамоглу був засуджений до двох років і семи місяців ув’язнення за образу державних службовців у промові, яку він виголосив після перемоги на місцевих виборах у Стамбулі в 2019 році.

На рішення суду він відреагував заявою, що вирок є свідченням “глибокої незаконності”, яка “довела, що в сучасній Туреччині немає справедливості”. За його словами, виборці зможуть відреагувати на це на президентських і парламентських виборах, які мають пройти наступного червня.

У Reuters наголошують, що ці вибори можуть стати найбільшим політичним викликом для Ердогана, оскільки останній прагне продовжити своє правління на третє десятиліття.

Кемаль Кілічдароглу, голова опозиційної Республіканської народної партії (CHP) Імамоглу, заявив, що перериває свій візит до Німеччини та повертається до Туреччини у відповідь на те, що він назвав “серйозним порушенням закону та правосуддя”.

Заступник головного речника Державного департаменту США Ведант Патель наголосив, що він “глибоко стурбований і розчарований” вироком. “Цей несправедливий вирок суперечить повазі до прав людини, до основних свобод і верховенства права”, – додав він.

Доповідач Європарламенту по Туреччині Начо Санчес Амор висловив недовіру щодо “немислимого” вердикту.

Теги: вибори, опозиції, переслідування опозиції, Реджеп Ердоган, суд, Туреччина

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook