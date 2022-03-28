Про це повідомляє компанія в Twitter.

MUIS (національну безпілотну бойову літальну систему) оснастять реактивним двигуном. Очікується, що БПЛА буде приземлятися на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu, який будується. Планується, що судно стане першим в світі подібним авіамайданчиком для дронів.

“Bayraktar Kızılelma має крила. Вся родина разом проводить чудову неділю”, – йдеться у повідомленні.

БПЛА має високу робочу і злітну масу 5 500 кілограмів. За прогнозами він може перевозити 1,5 тонни вантажу та досягати швидкості до 800 км/год. Крім того, він зможе літати протягом п’яти годин.

Безпілотник будуть використовувати в багатоцільових операціях, можливо вже цього року. Зазначимо, що одна із провідних українських компаній “Івченко-Прогрес” підписала контракт з Baykar. Він передбачав закупівлю двигунів для нових безпілотників.

Турецька компанія відома Bayraktar TB2, який має тривалість польоту понад 12 годин. Цей апарат виконує розвідувальні місії, вражає ціли високоточними ракетами й бомбами та здатний підіймати в повітря вантаж до 55 кг.