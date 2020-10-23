Про це повідомляє The Himalayan.
Це сталося 22 жовтня. У Намче-Базарі повідомили про перший випадок зараження коронавірусом. Після цього всі заплановані тури в район Евересту призупинили “до подальшого повідомлення”.
Сьогодні, 23 жовтня, група лікарів відправиться в Намче-Базар для збору зразків для тестування на COVID-19.
У повідомленні також звернули увагу на те, що уряд краю зовсім недавно дозволив альпіністам знову підніматися на Еверест. Гора була тривалий час недоступна через пандемію.
- 13 березня влада Непалу прийняла рішення скасувати всі експедиції на гору Еверест до кінця сезону скелелазіння в зв’язку з пандемією коронавірусу.