В непальському селі Намче-Базар, головному пункті для альпіністів, які піднімаються на Еверест, зафіксували перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Через це підйом на Еверест тимчасово заборонено.

Про це повідомляє The Himalayan.

Це сталося 22 жовтня. У Намче-Базарі повідомили про перший випадок зараження коронавірусом. Після цього всі заплановані тури в район Евересту призупинили “до подальшого повідомлення”.

Сьогодні, 23 жовтня, група лікарів відправиться в Намче-Базар для збору зразків для тестування на COVID-19.

У повідомленні також звернули увагу на те, що уряд краю зовсім недавно дозволив альпіністам знову підніматися на Еверест. Гора була тривалий час недоступна через пандемію.