Українські туристи провалилися під лід на озері Морське око в польських горах.

Про це з посиланням на Татранський національний парк повідомляє польський телеканал TVN24.

У Польщі до 17 січня діють жорсткі обмеження, пов’язані з епідемією коронавірусу. Зокрема, з метою обмеження туризму і пересування по країні до 17 січня закриті готелі та інші об’єкти розміщення.

Однак це не стало перепоною для туристів з України, які не дивлячись на заборону виходу на лід, яка діє на території Татранського національного парку, все ж вирішили прогулятися по кризі на озері.

На відстані близько 10 метрів від берега лід проломився і туристи впали у воду. На щастя, вони змогли самостійно дістатися до берега.

Телеканал не уточнює, скільки саме туристів вийшли на лід, проте повідомляє, що госпіталізація їм не знадобилася.

Лід на озері Морське око занадто тонкий, щоб ходити по ньому. Керівництво національного парку закликає не виходити на поверхню замерзлих татранських озер. Також інформують про небезпеку і знаки, розміщені на березі. Однак взимку туристи хочуть скоротити шлях до ще однієї пам’ятки – Чорного озера під горою Риси – і йдуть по короткій дорозі по поверхні Морського ока.

Варто зазначити, що Польща обмежила в’їзд громадян третіх країн, в тому числі України, з туристичною метою в березні 2020 року. Заборона на в’їзд діє й досі.