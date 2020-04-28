Про це повідомили в прес-службі уряду.

Міністерство культури та інформаційної політики оцінює втрати імпорту та експорту послуг, пов’язаних з подорожами, яких галузь зазнала під час пандемії, у $ 1,5 млрд.

В уряді вважають, що коли паніка, пов’язана з пандемією, пройде, а карантинні обмеження будуть зняті, туризм усередині країни буде відновлений швидше, ніж виїзний.

“У ситуації, що склалася, внутрішній туризм має значно кращі шанси на швидке відновлення, ніж виїзний. У разі якщо частина туристично орієнтованих країн не відкриє до осені свої кордони, то українці спочатку поїдуть Батьківщиною”, — зазначили в КМУ.

Під час свого виступу на інвестиційному онлайн-форумі “TAVRIAN ONLINE HORIZONS” в.о. глави Мінкульту Світлана Фоменко зазначила, що з метою порятунку туристичних підприємств від банкрутства влада має намір звільнити їх від сплати податків.

“Завдання держави – Уряду, ВРУ, МКІП – захистити туристичні підприємства від масових банкрутств та дати змогу стабілізувати їх роботу шляхом вивільнених від оподаткування коштів. У цьому напрямі МКІП тісно співпрацює з профільним комітетом ВРУ, і, як результат, вже маємо законопроект (реєстр. № 3377)”, — наголосила вона.

Відповідним законопроєктом пропонується:

звільнення операцій з надання туристичних послуг від сплати податку на додану вартість (ПДВ), податку на прибуток та ЄСВ, земельного податку та податку на нежитлову нерухомість;

скасування туристичного збору до кінця 2020 року;

податкові пільги на оплату оренди та землю державної та комунальної власності.

Документ був поданий до парламенту 22 квітня, станом на сьогодні вже розглянуто в профільному комітеті та надано народним депутатам для ознайомлення.