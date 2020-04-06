Відкриті через місяці карантину туристичні місця в Китаї переповнені людьми, незважаючи на те, що медики побоюються третьої хвилі COVID-19.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У міру зменшення числа нових випадків зараження COVID-19 в Китаї слабшають карантинні заходи. В зв’язку з цим багатотисячні натовпи людей стікаються в популярні туристичні місця і на вулиці великих міст.

Наприклад, в суботу, 4 квітня (національний день жалоби за загиблими в боротьбі з коронавірусом COVID-19), був переповнений людьми гірський парк Хуаншань в провінції Аньхой.

Хоча багато відвідувачів парку були в масках, їх кількість перевищила 20 тисяч осіб та владі довелося оголосити, що парк досяг пропускної здатності та більше не буде приймати гостей в цей день.

Після інциденту в Хуаншані офіційна газета правлячої комуністичної партії закликала громадян не збиратися великими групами.

“Якщо під час великих зборів будуть присутні безсимптомні носії (COVID-19 — ред.), наслідки будуть серйозними”, — йдеться в статті.

У статті також зазначалося, що парк Хуаншань припинив приймати відвідувачів.

Тим часом в Шанхаї знаменита набережна Бунда була заповнена покупцями та туристами. Закриті на кілька тижнів ресторани знову займалися жвавою торгівлею та приймали відвідувачів.

У Пекіні місцеві жителі наповнили міські парки та відкриті простори.

Поки уряд поступово послаблює обмеження, китайські експерти в області охорони здоров’я закликають громадян продовжувати дотримуватися заходів обережності.

“Китай не близький до кінця (епідемії — ред.), але вступив в новий етап. У бурхливій глобальній епідемії Китай не досяг кінця”, — наголосив Цзен Гуан, головний епідеміолог Китайського центру з контролю та профілактики захворювань.

Гонконгські фахівці висловили стурбованість з приводу того, що країна послаблює обмеження занадто рано, що може призвести до “третьої хвилі” захворювання.

“У Гонконзі у нас може бути третя хвиля випадків захворювання. … Епідемія все ще серйозний ризик для суспільства. На цьому етапі все ще не оптимістично”, — зазначив епідеміолог з Гонконгу Юен Квок.

Поки заходи вживаються на місцевому рівні. Наприклад, всі Гонконгу все ще обмежена робота ресторанів (закриті або працюють “тільки на винос”).

“Це може також призвести до поширення паніки, але ми повинні визнати, що це може бути необхідно, якщо альтернативою є ризик чогось гіршого”, — сказав місцевий чиновник Бернард Чан.