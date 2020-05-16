Туристичний сезон цього року не скасовується, незважаючи на ситуацію з коронавірусом і карантином, і українські туристи можуть розраховувати на відпочинок у низці країн.

Про це розповів у коментарі #Буквам президент Української асоціації туристичних агенцій Антон Рудіч.

За його словами, згідно з прогнозами, будуть готові прийняти туристів Єгипет, Туреччина, деякі Балканські країни, Греція.

“Згідно з останніми тенденціями можна розраховувати (на відпочинок влітку за кордоном, – ред.). Швидше за все, це буде десь у районі липня, початку липня. Ми очікуємо, що Єгипет, Туреччина захочуть побачити наших туристів і кілька європейських країн, наприклад, Греція, Кіпр… Балканські країни – Хорватія і Чорногорія”, – зазначив він.

“Ми думаємо, що ці країни відкриють своє повітряне сполучення і будуть запрошувати туристів. Але важливо, щоб наша влада теж дозволила нашим туристам вилетіти”, – додав Рудіч.

Він допускає, що наприкінці літа – восени можуть відкритися туристичні напрямки навіть до Італії та Іспанії, хоча зараз це досить примарна перспектива.

“Можна ризикнути припустити, що навіть країни, в яких був суттєвий спалах (коронавірусу, – ред.) – Італія, Іспанія – вони досить швидко зараз одужують і добре відпрацювали процедуру. І десь наприкінці літа – восени можуть з’явитися туристичні напрямки… Вони теж дуже залежать від туризму, тому їм вигідно якомога швидше відкрити сезон”, – пояснив Рудіч.

Він також розповів, що зараз розробляються нові правила для прийому туристів (з урахуванням спалаху коронавірусу і заходів безпеки).

“Зараз розробляються правила, протоколи прийому туристів у готелях. Правила проживання, харчування та перельоту. Але це все зараз у процесі обробки. Тут важливий компроміс між безпекою туристів і економічною доцільністю”, – наголосив Рудіч.

Він запевнив, що в разі можливого форс-мажору (наприклад, спалаху вірусу в якійсь із країн) українським туристам не потрібно боятися, що вони не зможуть звідти виїхати.

“Для організованого туризму точно можна (не боятися, – ред.). Це (евакуація, – ред.) було і тоді, коли закрили (кордони, – ред.) у березні. Зараз це все вже більш прогнозовано, гарантовано. Для організованого туризму. Природно, якщо людина самостійно полетіла до Непалу, в Гімалаї, то тут доведеться самому”, – заявив Рудіч.