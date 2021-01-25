У понеділок, 25 січня, в Карпатах значний сніг. У районі гори Пожижевська випав майже метр снігу.

Про це повідомляється на сторінці “Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах” у Facebook.

“Висота снігового покриву становить 34-98 см, сніг свіжий, добре закріплений”, – сказано в повідомленні.

На горі Плай температура повітря -1,5°С, вітер південно-східний 8-10 м/с, туман, сніг. Висота снігового покриву 25-61 см, сніг свіжий, пиловидний, помірно закріплений.

На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря 0,7°С, мокрий сніг, хуртовина. Висота снігового покриву становила 70 см.

У зв’язку із хуртовинами та снігопадами 25-26 січня на високогір’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей утримується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Оголошено штормове попередження.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

“Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір’я!” – сказано в повідомленні.