Турецька авіакомпанія Turkish Airlines відправить іноземних пілотів в неоплачувану відпустку з 1 листопада. Можлива тривалість відпустки - 6 місяців.

Про це повідомляє Bloomberg.

Через шість місяців в компанії переглянуть рішення і продовжать його, або повернуть пілотів на роботу.

Таке рішення спровоковане закриттям кордонів у зв’язку з пандемією коронавірусу, а також падінням попиту на авіаперевезення.

До цього в Turkish Airlines скоротили зарплати співробітникам.

У другому кварталі 2020 року збитки авіаліній склали 280 мільйонів доларів, а пасажиропотік впав на дві третини. Акції компанії в цьому році втратили у вартості 28%.