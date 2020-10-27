Про це повідомляє Bloomberg.
Через шість місяців в компанії переглянуть рішення і продовжать його, або повернуть пілотів на роботу.
Таке рішення спровоковане закриттям кордонів у зв’язку з пандемією коронавірусу, а також падінням попиту на авіаперевезення.
До цього в Turkish Airlines скоротили зарплати співробітникам.
У другому кварталі 2020 року збитки авіаліній склали 280 мільйонів доларів, а пасажиропотік впав на дві третини. Акції компанії в цьому році втратили у вартості 28%.
- 17 червня Туреччина зняла обмеження на в’їзд і виїзд для громадян Туреччини і іноземних громадян, за винятком сухопутного кордону країни з Іраном.