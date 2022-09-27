Про це повідомили у пресслужбі авіакомпанії.
За даними пресслужби, до кінця 2022 року скасовано рейси з/до таких російських міст як Сочі, Ростов та Єкатеринбург.
У Білорусі скасовано рейс з/до Мінська.
У компанії додали, що пасажири, чиї рейси було скасовано, можуть або повернути кошти за квитки або ж обміняти їх на інший рейс.
Водночас, що саме стало причиною для скасування рейсів у Turkish Airlines не повідомили.
- Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air, яка нещодавно заявила про відновлення рейсів до столиці РФ, вирішила призупинити плани з відновлення польотів з Москви в Абу-Дабі та у зворотному напрямку.