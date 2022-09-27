Турецька авіакомпанія Turkish Airlines до 31 грудня 2022 року скасувала низку авіарейсів до міст у Росії та Білорусі.

Про це повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

За даними пресслужби, до кінця 2022 року скасовано рейси з/до таких російських міст як Сочі, Ростов та Єкатеринбург.

У Білорусі скасовано рейс з/до Мінська.

У компанії додали, що пасажири, чиї рейси було скасовано, можуть або повернути кошти за квитки або ж обміняти їх на інший рейс.

Водночас, що саме стало причиною для скасування рейсів у Turkish Airlines не повідомили.