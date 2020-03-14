Туроператори відправляють туристів на відпочинок, не дивлячись на те, що з 00:01 16 березня Україна закриє державний кордон на всіх напрямках сполучення.

Про це повідомила ексдепутат Ганна Романова, яка в минулому скликанні парламенту очолювала підкомітет з питань розвитку туризму.

“Державне Агентство розвитку туризму не пояснило тур компаніям, що відправляти зараз людей на 1-2 тижневий відпочинок закордон категорично не можна. Бо як потім людей повертати? Хто відповідатиме за їх здоров’я? Це форс-мажор. Треба домовлятися про перенос дат відпочинку. Всі зрозуміють. А держава на себе має взяти всю відповідальність та пояснити туристам”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за вчора і сьогодні – лише до Єгипту з України вилетіло 18 літаків.

“А це приблизно 2000 українців. Які потім не зможуть повернутися. Так як кордон закривається мінімум до 1 квітня. Про закриття кордонів, наприклад, мені вже було відомо 2-3 дні тому. Про обмеження казали в МЗС та це стало очевидно після закриття кордонів нашими сусідами. Вчора була установча зустріч, яку проводила новопризначена голова державного Агентства розвитку туризму. Але на зустрічі чомусь не обговорили дану кричущу ситуацію. А треба було б терміново скликати виїзних туроператорів та комунікувати про перенос турів”, – наголосила Романова.