У Колорадо чоловік вирушив у похід до найвищої вершини штату, гори Елберт, але заблукав та не відповідав на дзвінки рятувальників, тому що йому дзвонили з незнайомого номера.

Про це повідомила пошуково-рятувальна служба LCSAR на сторінці у Facebook.

Чоловік розпочав сходження вранці 18 жовтня. Того ж дня близько 20:00 надійшло повідомлення про його зникнення.

Рятувальники намагалися додзвонитися до чоловіка та надсилають повідомлення, але він не вийшов на зв’язок.

Тоді пошукова група з п’яти осіб майже всю ніч оглядала місцевість, але нікого не знайшла. Зранку їх замінила інша команда з трьох осіб. Рятувальники розпочали пошуки в новому районі, де туристи зазвичай втрачають слід.

Саме ця група і виявила, що турист знайшовся. Пошуки тривали 32 години.

Виявилось, що мандрівник втратив слід і провів ніч у пошуках правильного шляху. Блукаючи, він нарешті дійшов до свого автомобіля наступного ранку, приблизно через 24 години після початку сходження. Турист також не здогадувався, що його шукали рятувальники.

Мандівник пояснив, що не відповідав на дзвінки, бо вони були з невідомих йому номерів.

“Якщо ви збилися з маршруту і вам починають телефонувати з невідомого номера, відповідайте — це можуть бути рятувальники”, — порадила мандрівникам рятувально-пошукова служба.