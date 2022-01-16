Про це повідомила голова Держагентства з розвитку туризму Мар’яна Олеськів у Facebook.
Протягом 2021 року Україну відвідали понад 3 мільйонів іноземців. У середньому туристи перебували на теренах країни від семи до десяти днів, витрачаючи близько 929 доларів США. У порівнянні з 2020 роком кількість туристів перевищила на 12,6%.
Серед іноземців на одну людину найбільші витрати мали:
- Туристи з Об’єднаних Арабських Еміратів – 2220 доларів;
- Туристи з Саудівської Аравії та Оману – 1500 доларів;
- Туристи з Канади – 1250 доларів;
- Туристи зі США – 1125 доларів.
Зазначимо, що дані наведені з урахуванням лише перших дев’яти місяців 2021 року.
- Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу світовий туристичний сектор у 2021 році втратить 2 трильйони доларів доходів. Кількість туристів все ще на 76% нижча ніж до пандемії.
- До того ж в Карпатах загинула жінка під час сходження на Говерлу. Причини встановлює поліція, натомість рятувальники попереджали про пориви вітру до 20 м/с та сніг.