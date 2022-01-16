У середньому в Україні за 2021 рік найбільше витратили туристи з Об'єднаних Арабських Еміратів. Один мандрівник витрачав приблизно 2 200 доларів за візит.

Про це повідомила голова Держагентства з розвитку туризму Мар’яна Олеськів у Facebook.

Протягом 2021 року Україну відвідали понад 3 мільйонів іноземців. У середньому туристи перебували на теренах країни від семи до десяти днів, витрачаючи близько 929 доларів США. У порівнянні з 2020 роком кількість туристів перевищила на 12,6%.

Серед іноземців на одну людину найбільші витрати мали:

Туристи з Об’єднаних Арабських Еміратів – 2220 доларів;

Туристи з Саудівської Аравії та Оману – 1500 доларів;

Туристи з Канади – 1250 доларів;

Туристи зі США – 1125 доларів.

Зазначимо, що дані наведені з урахуванням лише перших дев’яти місяців 2021 року.