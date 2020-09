Про це він написав у Twitter.

“Я вважаю, що це буде сильним сигналом, якщо ЄС номінує Світлану Тихановску і її чоловіка Сергія, який ще знаходиться у в’язниці, на Нобелівську премію миру”, – написав він.

Туск вважає, це потрібно, щоб віддати шану всім білорусам, які брали участь у найбільш мирному русі в республіці за багато років.

“I believe it will be a strong signal if the EU nominates Svetlana Tikhanovskaya and her husband Sergei, who is still in prison, for the Nobel Peace Prize, to pay tribute to all Belarusians engaged in this most peaceful movement in years”.

— Donald Tusk (@donaldtuskEPP) September 9, 2020