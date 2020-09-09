Колишній прем'єр-міністр Польщі, голова Європейської народної партії Дональд Туск запропонував номінувати на Нобелівську премію миру білоруську опозиціонерку, суперницю президента Білорусі Олександра Лукашенка на президентських виборах Світлану Тихановську та її чоловіка Сергія.

Про це він написав у Twitter.

“Я вважаю, що це буде сильним сигналом, якщо ЄС номінує Світлану Тихановску і її чоловіка Сергія, який ще знаходиться у в’язниці, на Нобелівську премію миру”, – написав він.

Туск вважає, це потрібно, щоб віддати шану всім білорусам, які брали участь у найбільш мирному русі в республіці за багато років.

“I believe it will be a strong signal if the EU nominates Svetlana Tikhanovskaya and her husband Sergei, who is still in prison, for the Nobel Peace Prize, to pay tribute to all Belarusians engaged in this most peaceful movement in years”. — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) September 9, 2020

Що відбувається в Білорусі?

У Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Він обіймає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12%.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано було близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.

На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.

Під час акцій протесту загинули щонайменше 3 особи. 15 серпня в Мінську відбулося прощання з Олександром Тарайковським, який загинув під час протестів 10 серпня на вулиці Притицького. Попрощатися із загиблим вийшли тисячі людей.

18 серпня стало відомо про смерть ще одного протестувальника. 19-річний Артем Паруков загинув, за версією правоохоронців, в результаті наїзду автомобіля на Партизанському проспекті в Мінську. Близькі загиблого не вірять у цю версію.

19 серпня у військовому госпіталі Мінська (Білорусь) помер 43-річний житель міста Брест Геннадій Шутов. У нього стріляли силовики під час протестів.

Крім того, експерти Організації Об’єднаних Націй задокументували понад 400 звернень громадян, які зазнали тортур і катувань з боку правоохоронців після затримання на акціях протесту.