Таке відеозвернення він опублікував у Facebook.

“Я думаю, нам вдасться відкрити сезон з 4 по 6 грудня. Буде дуже багато витягів працювати, можливо, ще не всі траси, але багато що буде працювати. Тому, друзі, приїжджайте в українські Карпати. Тут, як кажуть, не живе ніякий вірус, тут класно, тут свіже повітря. Одним словом, дуже шикарно”, – сказав Шевченко.

Він зазначив, що найближчим часом на курорті запустять новий шестимісний підйомник. Також протягом місяця планують відкрити всі лижні траси.