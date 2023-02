Про це мовиться у його дописі у Twitter.

Попри те, що населення Литви становить 3 мільйони осіб, литовці вкотре завершили масштабний збір на підтримку України.

Lithuania is only 3 million people, but this week we crowdfunded 6 million euros to buy air defence systems for Ukraine. 🇱🇹💕🇺🇦

No sign of fatigue here. We will stand with Ukraine until victory is achieved.

— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) February 5, 2023