Глава Міністерства закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс повідомив, що литовці цього тижня вже зібрали шість мільйонів євро на придбання ППО для України.

Про це мовиться у його дописі у Twitter.

Попри те, що населення Литви становить 3 мільйони осіб, литовці вкотре завершили масштабний збір на підтримку України.

У Литві лише 3 мільйони людей, але цього тижня ми зібрали 6 мільйонів євро на покупку систем ППО для України, — зазначив Ландсберґіс. — Тут немає ознак утоми. Ми будемо з Україною до перемоги”.

Lithuania is only 3 million people, but this week we crowdfunded 6 million euros to buy air defence systems for Ukraine. 🇱🇹💕🇺🇦

No sign of fatigue here. We will stand with Ukraine until victory is achieved. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) February 5, 2023

Зауважимо, 3 лютого литовці за годину зібрали більш ніж один мільйон євро на радари для Збройних сил України.

Абсолютний рекорд. Світовий. Литовці зібрали 1 006 000 євро на радари для України за одну годину. Литовська IT-компанія Tesonet подвоїть суму до 2 012 000 євро. За одну годину. Наш народ буде з Україною до самого кінця. До перемоги!” – повідомив тоді журналіст Андрюс Баліс Тапінас.

Станом на 3 лютого загалом литовці зібрали на радари для українських військових понад 5 мільйонів євро.

Зазначимо, що 30 січня у Литві стартувала акція на підтримку України з метою збирання коштів для придбання та доставлення радарів для спостереження за повітряним простором.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року литовці зібрали 250 тисяч доларів на дрон для майбутнього українського флоту морських дронів та дали йому назву “Peace Дец”.

Литовці купили для України морський безпілотник за $250 000 і, набравши приголомшливі 12 000 голосів, лише за кілька годин назвали його “PEACE Дец”, – зазначив Андрюс Баліс Тапінас.

Ще раніше литовський журналіст збирав кошти на турецький дрон Bayraktar для України. Тоді компанія заявила, що не братиме грошей за цей безпілотник і подарує його ЗСУ.