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Тут немає жодної копійки бюджетних грошей і жодного піару – Порошенко повідомив, що бронемашини для ЗСУ уже на кордоні

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" повідомив, що бронемашини для ЗСУ вже на кордоні з Україною і скоро прибудуть на фронт.

Неділя, 17 липня 2022, 12:35
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Фото: Європейська Солідарність

Про це Порошенко написав у соцмережах.

“Якщо ви коли-небудь бачили Rolls-Royce в світі броньованої техніки – то це він. Бронемашини MLS SHIELD – нова техніка НАТО – уже на польському кордоні. Уперше це зроблено коштом волонтерів – нас з вами. Ваші гроші будуть нищити орків!”, – заявив п’ятий президент. 

Він наголосив, що ці бронемашини зроблені на бойовому шасі, мають посилений бронезахист та можуть бути доукомплектовані озброєнням, яке є в розпорядженні ЗСУ.

“Тут круте все: тепловізійна система, лазерні далекоміри, автоматична коробка, броньовані двері, кондиціонер, навіть usb socket для того, щоб працювати із системами комунікації”, – розповів Порошенко. Він додав, що цей проєкт був задуманий у квітні, однак здавався неможливим. 

Петро Порошенко наголосив, що військовим потрібно багато броньованої техніки. Від цього залежить багато, зокрема швидкість і ефективність проведення контрнаступу. Цей транспорт скоро буде нищити російських окупантів.

Фото: Європейська Солідарність

“Ми не зупиняємося ні на хвилину. Тут немає жодної копійки бюджетних грошей. І тут немає жодного піару. Бо ми звертаємося до вас для того, щоб ми разом зібрали гроші – навіть ті, хто не може служити в армії, люди похилого віку, українці, які опинилися за кордоном. Це дуже круто, коли ви маєте можливість придбати кевларовий шолом, придбати бронежилет. Це в 10 разів крутіше, коли ви маєте можливість придбати власний броньовик, бойову машину, яка вашими грошима буде нищити рашистів”, – заявив п’ятий президент. Він наголосив, що планується передати їх на озброєння десантно-штурмових військ для безпосередньої участі в контрнаступі. 

Петро Порошенко подякував усім, хто взяв участь у зборі коштів на ці броньовики, італійському уряду, прем’єр-міністру Маріо Драґі, і, найголовніше – українським військовим. 

  • Комікси про супергероїв Marvel стали популярними, оскільки це світ фантазій, в якому звичайні люди стають всесильними. Вони боряться за справедливість, захищають світ і людей, стають рушійною силою у боротьбі добра зі злом. Тому, користуючись цим символізмом, ГО “Справа Громад” назвала наступну партію італійських бронеавтомобілів для ЗСУ, на які вони збирають кошти, на честь героїв коміксів Marvel.
Теги: бронемашини, війна, волонтери, допомога ЗСУ, російсько-українська війна, Справа громад

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