Тут немає жодної копійки бюджетних грошей і жодного піару – Порошенко повідомив, що бронемашини для ЗСУ уже на кордоні

Про це Порошенко написав у соцмережах.
“Якщо ви коли-небудь бачили Rolls-Royce в світі броньованої техніки – то це він. Бронемашини MLS SHIELD – нова техніка НАТО – уже на польському кордоні. Уперше це зроблено коштом волонтерів – нас з вами. Ваші гроші будуть нищити орків!”, – заявив п’ятий президент.
Він наголосив, що ці бронемашини зроблені на бойовому шасі, мають посилений бронезахист та можуть бути доукомплектовані озброєнням, яке є в розпорядженні ЗСУ.
“Тут круте все: тепловізійна система, лазерні далекоміри, автоматична коробка, броньовані двері, кондиціонер, навіть usb socket для того, щоб працювати із системами комунікації”, – розповів Порошенко. Він додав, що цей проєкт був задуманий у квітні, однак здавався неможливим.
Петро Порошенко наголосив, що військовим потрібно багато броньованої техніки. Від цього залежить багато, зокрема швидкість і ефективність проведення контрнаступу. Цей транспорт скоро буде нищити російських окупантів.
“Ми не зупиняємося ні на хвилину. Тут немає жодної копійки бюджетних грошей. І тут немає жодного піару. Бо ми звертаємося до вас для того, щоб ми разом зібрали гроші – навіть ті, хто не може служити в армії, люди похилого віку, українці, які опинилися за кордоном. Це дуже круто, коли ви маєте можливість придбати кевларовий шолом, придбати бронежилет. Це в 10 разів крутіше, коли ви маєте можливість придбати власний броньовик, бойову машину, яка вашими грошима буде нищити рашистів”, – заявив п’ятий президент. Він наголосив, що планується передати їх на озброєння десантно-штурмових військ для безпосередньої участі в контрнаступі.
Петро Порошенко подякував усім, хто взяв участь у зборі коштів на ці броньовики, італійському уряду, прем’єр-міністру Маріо Драґі, і, найголовніше – українським військовим.
- Комікси про супергероїв Marvel стали популярними, оскільки це світ фантазій, в якому звичайні люди стають всесильними. Вони боряться за справедливість, захищають світ і людей, стають рушійною силою у боротьбі добра зі злом. Тому, користуючись цим символізмом, ГО “Справа Громад” назвала наступну партію італійських бронеавтомобілів для ЗСУ, на які вони збирають кошти, на честь героїв коміксів Marvel.
- Щосуботи у Києві українські тату-майстри активно підтримують Збройні Сили України, жертвуючи свої зароблені кошти від благодійних татуювань.
- Нагадаємо, українським військовим передали броньовані машини Pinzgauer. Їх анонімно придбав військовослужбовець ЗСУ з позивним “Гора” спільно з партнерами.
- Благодійний фонд Сергія Притули зібрав кошти на ударні безпілотники Bayraktar TB2. Варто зазначити, що фонду вдалося зібрати за три дні 600 млн грн — на чотири безпілотники. Хоча поставлена ціль була — три “Байрактари” за сім днів.
- Також у Польщі вже зібрали перший мільйон злотих (7 350 000 мільйонів гривень) на купівлю бойового безпілотного літального апарата Bayraktar TB2 для України.
- Раніше благодійний Фонд “Повернись живим” придбав для Збройних сил України пікапи. Найближчим часом 15 нових Nissan Navara будуть передані захисникам.
- Також стало відомо, що бойовий безпілотний апарат Bayraktar вже у Литві. БПЛА, на який литовці всією країною зібрали понад 5 млн євро, незабаром передадуть Україні.