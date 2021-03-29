Спільне дослідження походження COVID-19, проведене Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) і Китаєм, говорить про те, що коронавірус передався людині від летючих мишей через проміжну ланку. При цьому витік з лабораторії "вкрай малоймовірний".

Про це йдеться в чернетці доповіді ВООЗ, копія якої є в розпорядженні міжнародного інформаційного агентства Associated Press.

Звіт ґрунтується в основному на відвідуванні міжнародної групи експертів ВООЗ Уханю, китайського міста, де вперше був виявлений COVID-19.

У чернетці доповіді, отриманому AP, дослідники перерахували чотири ймовірних сценарії появи коронавірусу SARS-CoV-2.

Перше місце в списку зайняла передача від кажанів через іншу тварину. Експерти оцінили цей сценарій як “вельми вірогідний”.

На другому місці – передача вірусу безпосередньо від кажанів людині. Такий варіант, за їхніми словами “ймовірно” мав місце бути.

На третьому місці – поширення через харчові продукти “холодового ланцюга”. Це “можливо, але маловіри”.

У звіті наголошується, що найближчий родич коронавірусу був виявлений у кажанів, проте “еволюційна дистанція між цими вірусами кажанів і SARS-CoV-2 оцінюється в кілька десятиліть, тому передбачається наявність проміжної ланки”.

Також, за словами дослідників, дуже схожі віруси були знайдені у панголінів. Цією інфекції також схильні до норки та коти, так що переносниками могли виступити та вони.

Агентство отримало чернетку звіту дипломата в Женеві, який представляє одну з країн, що входять в ВООЗ.

Експерт організації який очолював місію в Ухані, заявив в п’ятницю, що звіт був доопрацьований і зараз перекладається.

“Я очікую, що в найближчі кілька днів весь цей процес буде завершений, і ми зможемо опублікувати його публічно”, – сказав він.