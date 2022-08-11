Про це йдеться в її Telegram-каналі, а також у повідомленні МЗС РФ.
На запитання газети “Ведомости” про ініціативу парламентаріїв Латвії визнати Росію терористичною державою, вона заявила, що ця “чергова ворожа акція латвійських законодавців цілком укладається у розв’язану Ригою антиросійську істерику”, адже “патологічна русофобія керівної верхівки ЛР вже стала причиною серйозних економічних і соціальних проблем цієї балтійської держави, завалила рівень життя її населення”.
“Чи не настав час латвійським парламентаріям нарешті зупинитися, і з поплічників заокеанських господарів стати реальними представниками свого народу, які дбають про його долю?”, — сказала Захарова.
У своєму Telegram-каналі вона написала, що з огляду на те, що “ніякої фактури, крім тваринної ксенофобії”, під цим рішенням немає, і називати цих “ідеологів” треба не інакше як так званих “неонацистів”.
Водночас російська пропагандистська агенція “ТАСС” повідомила, що мешканці Латвії, які вирішать прийняти громадянство Російської Федерації, повинні будуть виїхати з країни.
- Сьогодні, 11 серпня, Сейм Латвії визнав Росію державою, яка підтримує тероризм. У заяві йдеться про цілеспрямовані військові атаки РФ на мирне населення України. Також у Сеймі закликали країни Євросоюзу негайно тимчасово зупинити видачу туристичних і в’їзних віз громадянам Росії та Білорусі.
- У нижній палаті Конгресу США представили законопроєкт про визнання РФ державою-спонсором тероризму.
- Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі закликала держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати РФ державою-спонсором тероризму. В іншому випадку, наголосила вона, це зробить Конгрес США.
- 28 липня Сенат США схвалив резолюцію, якою закликав держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму. Якщо Держдеп США визнає Російську Федерацію державою-спонсором тероризму, на неї чекає низка нових суворих обмежень.