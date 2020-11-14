Про це пише Vice.

Так, вчора Маск повідомив, що отримав позитивний і негативний результати тестів на COVID-19, засумнівавшись в достовірності таких досліджень.

“Відбувається щось вкрай неправильне. Тестувався на COVID чотири рази сьогодні. Два тесту показали позитивний результат, два – негативний. Один і той же апарат, один і той же тест, та ж медсестра. Це були експрес-тести”, – заявив він.

Він припустив, що саме хибнопозитивні результати швидкого тестування є причиною такого величезного зростання числа випадків інфікування в США.

Твіти Маска були швидко підхоплені сабреддітом r/conspiracy, який видав їх, як правдиві.

Модератор цього сабреддіта прокоментував: “Ця нісенітниця про коронавірус стає нелюдською за всіма причинами. Що ще люди вигадають? Це лайно на 100 % сфабриковане і найбільша афера нашого часу”.

Тим часом, коронавірус повністю вийшов з-під контролю в Сполучених Штатах: у четвер понад 160 000 осіб дали позитивний результат. Щодня помирає понад 1000 осібк, а міста по всій країні розглядають можливість нових блокувань.

Видання зазначає, що безвідповідальні твіти Маска – нормальне явище. Маск і раніше користувався своєю популярністю, щоб нацькувати своїх шанувальників на критиків, обговорити теорії змови і називати заходи по боротьбі з коронавірусом “фашистськими”. Раніше в цьому році Маск змусив робочих Tesla повернутися на завод, всупереч забороні уряду. Він сказав, що коронавірус зникне до кінця квітня, але він нікуди не подівся.

Експерти неодноразово заявляли, що у швидких тестів, подібних до тих, які здавав Маск, є проблеми, що не означає, що “відбувається щось вкрай неправильне”, а більш точне тестування ПЛР (при якому беруть мазок з носа) вважається найкращим способом діагностувати COVID-19.