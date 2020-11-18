Тервиборчком призначив нову дату проведення виборів у Кривому Розі після того, як чинний мер і лідер перегонів Юрій Вілкул знявся з другого туру.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Увечері вівторка, 17 листопада, відбулося засідання Криворізької міської ТВК, на якому було прийнято рішення щодо проведення другого туру виборів міського голови. Він має відбутися 6 грудня, а не 22 листопада, як очікувалося. За таке рішення проголосували 12 членів комісії.

Через відмову Юрія Вілкула, який був мером міста останні 10 років, брати участь у другому турі виборів, містяни побачать у бюлетенях прізвища двох інших лідерів перегонів, що посіли 2 і 3 місця відповідно.

Так у другому турі за крісло мера змагатимуться кандидат від “Слуги народу” Дмитро Шевчик (у першому турі отримав майже 26% голосів) та кандидат від “Опозиційної платформи — За життя” Костянтин Павлов (9,15%).