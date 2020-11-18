Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.
Увечері вівторка, 17 листопада, відбулося засідання Криворізької міської ТВК, на якому було прийнято рішення щодо проведення другого туру виборів міського голови. Він має відбутися 6 грудня, а не 22 листопада, як очікувалося. За таке рішення проголосували 12 членів комісії.
Через відмову Юрія Вілкула, який був мером міста останні 10 років, брати участь у другому турі виборів, містяни побачать у бюлетенях прізвища двох інших лідерів перегонів, що посіли 2 і 3 місця відповідно.
Так у другому турі за крісло мера змагатимуться кандидат від “Слуги народу” Дмитро Шевчик (у першому турі отримав майже 26% голосів) та кандидат від “Опозиційної платформи — За життя” Костянтин Павлов (9,15%).
- Раніше Юрій Вілкул пояснив причини відмови від участі у другому турі виборів.