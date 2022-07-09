Українську дизайнерку Віту Кін, яка створили колекцію одягу для Gucci Vault, зокрема вишиті сукні, розкритикували через культурну апропріацію.

Про це йдеться сторінці Gucci Vault та у повідомленні директорки та випускової редакторки “Твоя підпільна гуманітарка” Катерини Дудки.

У колекції, яка доступна лише на сайті Gucci Vault, присутні сукні та спідниці у стилі бохо, з силуетами 70-х років: “радісна колекція, одночасно наївно фольклорна та невимушено вишукана”. У Gucci ствердили, що Віта Кін надихалася українськими вишиванками.

Водночас Дудка звернула увагу на те, що вишивка на одній із суконь майже ідентично повторює візерунок сорочки з села Розтоки в Івано-Франківські області, яка зберігається у київському Музеї Гончара. Справа не в авторських правах в юридичному сенсі, адже це виріб безіменної майстрині початку ХХ століття, а саме у культурному привласненні як експлуатацію культури вразливішої соціальної групи.

Модель вишитої сукні називається “Корсика”, а коштує 1389 фунтів (50 000 гривень). Катерина Дудка наголосила, що дизайнерка використала культурне надбання в комерційних цілях, не вказавши джерело, звідки взяла орнамент.

“Варто відділяти популяризацію від експлуатації та комерційного використання. Використовуючи мотиви народного мистецтва, потрібно давати щось громаді у відповідь, щоб вона могла розвиватися”, — йдеться в повідомленні.

ДОВІДКА. Бренд Vita Kin здобув популярність на Заході. Сукню-вишиванку, зокрема, можна помітити на Демі Мур у фільмі “Сліпий”, на Діті фон Тіз, Флоренс Велч (Florence and the Machine).

Катерина Дудка — перекладачка у видавництві “АССА”, “Видавництві Жупанського”, видавництвах “Богдан”, “ArtHuss”, “Критика”, “Жорж”, організаторка фестивалю “Межа” в Івано-Франківську 2020 року. Директорка і випускова редакторка “Твоя Підпільна Гуманітарка”.