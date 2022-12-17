Про це йшлося в етері Національного відбору на “Євробачення”.
“Не бійтеся говорити те, що ви думаєте. Тому що як би погано не було, хтось слухає”. Ми хочемо, щоб про нашу незламність почули всюди”, – зазначили виконавці.
Артисти отримали 19 балів: 9 від журі та 10 від глядачів. У своєму треку “Heart of steel” вони створили надихнувшись захисниками Азовсталі.
Пісенний конкурс відбудеться в травні у Ліверпулі, Великій Британії. Оскільки у 2022 році переміг гурт KALUSH, який представляв Україну. Конкурс проведуть від імені мовника-переможця, тобто української телерадіокомпанії “Суспільне Мовлення”.
“Життя — це гра. І я граю для перемоги”, — заспівали TVORCHI в треці Heart of Steel.
Всього у нацвідборі за право виступати на “Євробаченні-2023” змагалися 10 артистів та колективів.
Крім того, у 2022 році українці могти обрати журі голосуванням у додатку “Дія”.
ДОВІДКА: раніше Європейська мовна спілка (EBU) та BBC підтвердили, що пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії.
Попри те, що український гурт Kalush Orchestra став переможцем “Євробачення-2022” та здобув право на проведення наступного конкурсу в Україні. Однак, через повномасштабну російсько-українську війну, EBU не погодила проведення “Євробачення-2023” в Україні.
- Після того, як організатори “Євробачення-2023” заявили, що ведуть переговори про його проведення у Великій Британії через війну, прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон заявив, що “Україна може і повинна приймати пісенний конкурс”.
- Kalush Orchestra їдуть в тур США та Канадою, де під час концертів збиратимуть кошти на підтримку України.
- Крім того, переможці “Євробачення” уклали угоду з шоуменом та волонтером Сергієм Притулою про співпрацю на благо держави. Притула має свій благодійний фонд, який вже 8 років допомагає українським військовим. Тому зароблені кошти передадуть фонду Сергія Притули.
- Після того, як український гурт “Kalush Orchestra” здобув перемогу на цьогорічному конкурсі “Євробачення” з піснею “Стефанія”, в Україні значно зросла кількість новонароджених дівчаток, яких називають цим ім’ям.