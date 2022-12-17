Дует електронної музики саунд-продюсера Андрія Гуцуляка та вокаліста Джеффрі Кенні TVORCHI представлятиме Україну на "Євробаченні-2023".

Про це йшлося в етері Національного відбору на “Євробачення”.

“Не бійтеся говорити те, що ви думаєте. Тому що як би погано не було, хтось слухає”. Ми хочемо, щоб про нашу незламність почули всюди”, – зазначили виконавці.

Артисти отримали 19 балів: 9 від журі та 10 від глядачів. У своєму треку “Heart of steel” вони створили надихнувшись захисниками Азовсталі.

Пісенний конкурс відбудеться в травні у Ліверпулі, Великій Британії. Оскільки у 2022 році переміг гурт KALUSH, який представляв Україну. Конкурс проведуть від імені мовника-переможця, тобто української телерадіокомпанії “Суспільне Мовлення”.

“Життя — це гра. І я граю для перемоги”, — заспівали TVORCHI в треці Heart of Steel.

Всього у нацвідборі за право виступати на “Євробаченні-2023” змагалися 10 артистів та колективів.

Крім того, у 2022 році українці могти обрати журі голосуванням у додатку “Дія”.

ДОВІДКА: раніше Європейська мовна спілка (EBU) та BBC підтвердили, що пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії.

Попри те, що український гурт Kalush Orchestra став переможцем “Євробачення-2022” та здобув право на проведення наступного конкурсу в Україні. Однак, через повномасштабну російсько-українську війну, EBU не погодила проведення “Євробачення-2023” в Україні.