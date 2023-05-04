«TVORCHI» разом із українською делегацією вже у Ліверпулі: фото

Про це повідомляє “Суспільне. Культура” у Telegram.
TVORCHI разом з українською делегацією прибули в Ліверпуль. В аеропорту українців зустрів лорд-мер Ліверпулю Рой Гледден. Він побажав артистам успіхів на “Євробаченні-2023” та гарно провести час.
“Ми сподіваємось, ви посядете друге місце”, — пожартував Гледден.
Згодом українська делегація у синьо-жовтому вбранні виконала гімн України.
Гурт виїхав до Великої Британії 1 травня. Музиканти вирушили потягом “Київ-Хелм”. Тоді у поїзді відбулася спонтанна автограф-сесія для пасажирів як бонус від Джеффрі та Андрія.
ДОВІДКА. TVORCHI — український музичний гурт, заснований у 2018 році саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом Джеффрі Кенні.
Музиканти вже мають чотири студійні альбоми “The Parts” (2018) та “Disco Lights” (2019), “13 Waves” (2020), “Road” (2021) та дев’ять синглів.
- Гурт “TVORCHI”, що цього року представлятиме Україну на “Євробаченні”, презентував новий трек та кліп “Hidden Code”. Пісня є присвятою українським кібервійськам і стала саундтреком до стрічки “Перший код”, прем’єра якого запланована на весну.
- Дует електронної музики саунд-продюсера Андрія Гуцуляка та вокаліста Джеффрі Кенні TVORCHI представлятиме Україну на “Євробаченні-2023”.