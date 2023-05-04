«TVORCHI» разом із українською делегацією вже у Ліверпулі: фото

Сьогодні, 4 травня, український гурт TVORCHI прибув до Ліверпуля на пісенний конкурс "Євробачення-2023".

Про це повідомляє “Суспільне. Культура” у Telegram.

TVORCHI разом з українською делегацією прибули в Ліверпуль. В аеропорту українців зустрів лорд-мер Ліверпулю Рой Гледден. Він побажав артистам успіхів на “Євробаченні-2023” та гарно провести час.

“Ми сподіваємось, ви посядете друге місце”, — пожартував Гледден.

Згодом українська делегація у синьо-жовтому вбранні виконала гімн України.

Гурт виїхав до Великої Британії 1 травня. Музиканти вирушили потягом “Київ-Хелм”. Тоді у поїзді відбулася спонтанна автограф-сесія для пасажирів як бонус від Джеффрі та Андрія.

ДОВІДКА. TVORCHI — український музичний гурт, заснований у 2018 році саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом Джеффрі Кенні.

Музиканти вже мають чотири студійні альбоми “The Parts” (2018) та “Disco Lights” (2019), “13 Waves” (2020), “Road” (2021) та дев’ять синглів.