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03 травня

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«TVORCHI» разом із українською делегацією вже у Ліверпулі: фото

Сьогодні, 4 травня, український гурт TVORCHI прибув до Ліверпуля на пісенний конкурс "Євробачення-2023".

Четвер, 4 травня 2023, 12:58
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Про це повідомляє “Суспільне. Культура” у Telegram.

Фото: “Суспільне”

TVORCHI разом з українською делегацією прибули в Ліверпуль. В аеропорту українців зустрів лорд-мер Ліверпулю Рой Гледден. Він побажав артистам успіхів на “Євробаченні-2023” та гарно провести час.

“Ми сподіваємось, ви посядете друге місце”, — пожартував Гледден.

Згодом українська делегація у синьо-жовтому вбранні виконала гімн України.

Фото: “Суспільне”

Гурт виїхав до Великої Британії 1 травня. Музиканти вирушили потягом “Київ-Хелм”. Тоді у поїзді відбулася спонтанна автограф-сесія для пасажирів як бонус від Джеффрі та Андрія.

ДОВІДКА. TVORCHI — український музичний гурт, заснований у 2018 році саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом Джеффрі Кенні.

Музиканти вже мають чотири студійні альбоми “The Parts” (2018) та “Disco Lights” (2019), “13 Waves” (2020), “Road” (2021) та дев’ять синглів.

Теги: TVORCHI, Велика Бринанія, Євробачення-2023, Євробачення, Ливерпуль

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