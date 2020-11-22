Про це він повідомив газеті Die Welt.
“Це справедлива ціна, враховуючи вартість лікування важкохворого COVID-19 для системи охорони здоров’я. Ми не зацікавлені в максимального прибутку”, – говорить Бансель.
Він зазначив, що вартість буде залежати від розміру партії, яка буде необхідна замовнику.
Також Бансель повідомив, що зараз компанія веде переговори з Єврокомісією про постачання препарату в Європу.
“Ми хочемо постачати вакцину в Європу і ведемо конструктивні переговори. До підписання контракту залишилося всього кілька днів”, – сказав він.
Одним з пунктів переговорів була плата за бронювання. Компанія раніше погоджувала з іншими урядами таку плату за резервування вакцини.
Бансель підтвердив, що Moderna планує виробити до кінця року 20 мільйонів доз власної вакцини. За його словами, невелика частина також буде доступна в Європі цього року.
- Раніше американський виробник вакцини від коронавірусу Moderna заявив про 94,5% ефективності на третій стадії випробування.