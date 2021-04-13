Про це інформує видання New Musical Express (NME).

Як відомо, минулого тижня 50-річний американський репер і актор Ерл Сіммонс (відомий як DMX) помер унаслідок передозування наркотиками. Протягом тижня він перебував у лікарні, підключений до апарату життєзабезпечення після серцевого нападу.

На офіційній Facebook-сторінці анімаційного телесеріалу “Рік та Морті” з’явився відеоролик, яким його творці вшанували пам’ять репера.

Відео є уривком із одного з більш ранніх епізодів мультсеріалу. Йдеться про серію 9 першого сезону “Something Ricked This Way Comes” (“Насувається дещо рікануте”).

У ньому Саммер починає працювати на диявола в старій антикварній крамниці. Як тільки власник крамниці стає успішним, він зраджує Саммер.

Рік вирішує знищити весь бізнес диявола, який тримається на продажі проклятих речей. Саммер і Рік нарощують м’язову масу, щоб помститися йому.

На відео, яке опублікували творці серіалу, Саммер та Рік б’ють різних неприємних людей під мелодію хіта репера DMX “X Gon’ Give It To Ya”.

Відеоролик супроводжує підпис: “Кінцевий гімн #ripdmx”.

Репера DMX називають одним з найпопулярніших і успішних періоду кінця 1990-х і початку 2000-х років. Серед найбільш популярних треків музиканта – “Party Up”, “X Gon ‘Dogs Out”, “Give It To Ya”.

Репер запам’ятався не лише своєю реп-кар’єрою, але і ролями у фільмах, таких як “Від колиски до могили”, “Ромео повинен померти” та “Наскрізні поранення”.

ДОВІДКА. “Рік та Морті” (“Rick and Morty”) — американський анімаційний телесеріал для дорослих, створений Деном Гармоном і Джастіном Ройландом, прем’єра якого відбулася 2 грудня 2013 року на програмному блоці Adult Swim на телеканалі Cartoon Network.

Ройланд озвучив головних персонажів: Ріка, божевільного вченого, та його онука Морті.

Мультсеріал обертається навколо пригод членів сім’ї Сміт, до складу якої входять батьки Джеррі та Бет, їхні діти Саммер і Морті, та батько Бет Рік Санчес, який живе з ними як гість. Пригоди Ріка і Морті, відбуваються через нескінченну кількість реалій. Герої подорожують на інші планети та у інші виміри, користуючись порталами й літаючою машиною Ріка.

Наразі готується вихід п’ятого сезону серіалу.