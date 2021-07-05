Осіб, що стояли за створенням бренду Supreme Italia, який продавав підробки, визнали винними у шахрайстві і призначили покарання.

Про це повідомляє журнал Hypebeast.

Творців бренду Supreme Italia, який роками реалізовував товари, користуючись лазівками в законодавстві щодо товарних знаків і авторитетом оригінального бренду Supreme, визнали винними у шахрайстві.

Останніми роками британська холдингова компанія International Brand Firm Ltd. (IBF), очолювана Мікеле Ді Пьерро і його сином Марчелло, реєструвала товарні знаки Supreme в різних країнах (Сан-Марино, Італія, Індонезія, Сінгапур. Іспанія). Одночасно відкривалися магазини в Європі і Китаї, в яких продавалися нібито легальні підробки. Крапку в цій історії поставив суд.

Суд присяжних визнав Ді Пьерро винними у шахрайстві за двома пунктами. Тепер Ді Пьерро-старший матиме заплатити VF Corporation, яка володіє компанією Supreme, 10,4 млн доларів як компенсацію за шкоду, а також провести 8 років у в’язниці. Його 24-річному синові призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Засуджені не визнають своєї провини. Після винесення вироку Мікеле Ді Пьерро назвав позов Supreme “дуже серйозним і невиправданим нападом”, зосередженим навколо “абсурдних, необґрунтованих і наклепницьких звинувачень в підробці зареєстрованих товарних знаків”.