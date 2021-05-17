Один з творців криптовалюти Dogecoin Джексон Палмер розкритикував засновника Tesla Ілона Маска і його появу на сатиричному шоу "Saturday Night Live" ("Увечері суботи в етері").

Про це він написав у Twitter. Щоправда, пости він незабаром видалив. Скріншоти публікує портал Business Insider.

“Нагадую: Ілон Маск був і завжди буде самозакоханим аферистом”, – написав Палмер.

У наступному твіті він додав, що видалить пост через хвилину, тому що йому більше нічого сказати, а також, що йому подобається вести спокійне життя.

Крім того, він висловив невдоволення появою Маска як ведучого в сатиричному шоу “Saturday Night Live” і назвав випуск крінжовим.

Джексон Палмер створив Dogecoin у 2013 році спільно зі своїм другом програмістом Біллі Маркусом. На особистому сайті Палмера повідомляється, що він уже багато років ніяк не пов’язаний з цим проєктом і всією сферою цифрових валют.

Dogecoin – криптовалюта, створена як мем-токен і названа на честь інтернет-мема Doge. На відміну від інших, має досить швидкий період початкового майнінгу.