Про це йдеться в його повідомленні в блогу Signal.

Інструмент для злому смартфонів Cellebrite роками використовувався спецслужбами та поліціянтами у всьому світі для зламу конфіскованих смартфонів з метою отримання інформації для слідства.

Марлінспайк вирішив показати, що при цьому саме ПЗ Cellebrite не має довершених засобів безпеки.

У своїй статті Марлінспайк акцентував, що Cellebrite часто використовують авторитарні режими (зокрема, Росія та Білорусь), серед іншого — задля переслідування журналістів та активістів.

Однак Cellebrite після втручання у її роботу дозволила Марлінспайку змінювати дані звітів, створених через програму. Це, наголошує Марлінспайк, може бути використано для навмисної підміни інформації у звітах і ставить їхню правдивість під сумнів.

Марлінспайк також поділився коротким відео в Twitter, щоб продемонструвати, наскільки простим був весь процес злому для нього (в ролику можна побачити також фрагмент з фільму “Хакери” 1995 року).

Our latest blog post explores vulnerabilities and possible Apple copyright violations in Cellebrite's software:

"Exploiting vulnerabilities in Cellebrite UFED and Physical Analyzer from an app's perspective"https://t.co/DKgGejPu62 pic.twitter.com/X3ghXrgdfo

— Signal (@signalapp) April 21, 2021