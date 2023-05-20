Джерело: Державне агентство України з питань кіно.

Альбом містить 49 інструментальних мелодій, які передають загальний настрій мультфільму, а також демонструють багатство українських музичних мотивів. Прослухати альбом можна на всіх музичних платформах.

Розмаїтий музичний світ Мавки створив італійський композитор Даріо Веро. Оригінальні теми його авторства занурюють глядача в магічну подорож “Світом лісу” і “Світом людей” та допомагають глибше відчути події, відтворені на екрані.

“Основні теми присвячені головним героям: Мавці, Килині та Лукашу. Вони розкривають характери персонажів, яскравіше й точніше передають їхні наміри”, – зазначив композитор Даріо Веро.

Збірка оригінальних тем до мультфільму є поєднанням класичної, етнічної, поп- та оригінальної української музики.

З українського боку над розробкою інструментальних композицій працювали: співачка, заслужена артистка України, переможниця 9-го сезону “Голосу країни” Оксана Муха, учасники всесвітньо відомого оркестру “Віртуози Києва” та мультиінструменталіст Максим Бережнюк.

За даними Держкіно, запис “Мавчиних музичних тем” відбувся на Forum Studios, легендарній студії в Римі. З італійської сторони до створення долучились лауреати міжнародних нагород, звукорежисери Фабіо Патріньяні, Федеріко Солаццо, Барбад Баят та Фабріціо Де Кароліс.