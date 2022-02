Про це стримінговий сервіс сповістив у Twitter.

Водночас Netflix анонсував четвертий, передостанній сезон. Він буде розділений на дві частини по 9 епізодів, оскільки брати Даффер (творці серіалу) зробили його довшим і насиченішим, ніж попередні. Перша частина вийде 27 травня, друга – 1 липня.

Stranger Things fans, at long last we can finally reveal when the new season will be premiering!!

Stranger Things 4 is coming to you in two parts: Volume 1 premieres May 27 & Volume 2 quickly follows on July 1. pic.twitter.com/FSG6UOE1yU

