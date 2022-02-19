Про це стримінговий сервіс сповістив у Twitter.

Водночас Netflix анонсував четвертий, передостанній сезон. Він буде розділений на дві частини по 9 епізодів, оскільки брати Даффер (творці серіалу) зробили його довшим і насиченішим, ніж попередні. Перша частина вийде 27 травня, друга – 1 липня.

“Сім років тому ми спланували повний сюжет для “Дивних див”. Тоді ми передбачали, що історія триватиме чотири-п’ять сезонів. Та сюжет виявився занадто великим, щоб розповісти за 4, але, як ви переконаєтеся самі, ми зараз мчимо до нашого фіналу. 5 сезон буде останнім”, – зазначили брати Даффер.

Stranger Things fans, at long last we can finally reveal when the new season will be premiering!! Stranger Things 4 is coming to you in two parts: Volume 1 premieres May 27 & Volume 2 quickly follows on July 1. pic.twitter.com/FSG6UOE1yU — Netflix (@netflix) February 17, 2022

Зауважимо, події серіалу “Дивні дива” розгортаються в 1980-х роках у вигаданому місті Хоукінс, штат Індіана. Історія починається того, як із секретної урядової лабораторії збігає дівчинка, що володіє телекінезом. Водночас з тим, у місті раптово та загадково зникає хлопчик, якого потім починають шукати.