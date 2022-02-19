Про це стримінговий сервіс сповістив у Twitter.
Водночас Netflix анонсував четвертий, передостанній сезон. Він буде розділений на дві частини по 9 епізодів, оскільки брати Даффер (творці серіалу) зробили його довшим і насиченішим, ніж попередні. Перша частина вийде 27 травня, друга – 1 липня.
“Сім років тому ми спланували повний сюжет для “Дивних див”. Тоді ми передбачали, що історія триватиме чотири-п’ять сезонів. Та сюжет виявився занадто великим, щоб розповісти за 4, але, як ви переконаєтеся самі, ми зараз мчимо до нашого фіналу. 5 сезон буде останнім”, – зазначили брати Даффер.
Stranger Things fans, at long last we can finally reveal when the new season will be premiering!!
Stranger Things 4 is coming to you in two parts: Volume 1 premieres May 27 & Volume 2 quickly follows on July 1. pic.twitter.com/FSG6UOE1yU
— Netflix (@netflix) February 17, 2022
Зауважимо, події серіалу “Дивні дива” розгортаються в 1980-х роках у вигаданому місті Хоукінс, штат Індіана. Історія починається того, як із секретної урядової лабораторії збігає дівчинка, що володіє телекінезом. Водночас з тим, у місті раптово та загадково зникає хлопчик, якого потім починають шукати.
- Нагадаємо, стримінговий сервіс Hulu замовив 20 нових епізодів мультсеріалу “Футурама”, який транслювався з 1999 по 2013 роки. Продовженням займуться автори оригіналу Метт Ґрейнінґ та Девід С. Коен.
- Головний герой “Шахрай із Tinder” (The Tinder Swindler) ізраїльтянин Саймон Лєваєв, від народження Шимон Єгуда Хают, планує взяти участь у фільмуванні власного шоу про побачення. Чоловік став відомий завдяки документальному хіту від Netflix, де розповідається про його шахрайську схему у застосунку для знайомств, за якою він виманив у жінок близько 10 мільйонів доларів.
- Amazon Studios займеться серіалом-продовженням культових фільмів “Той, хто біжить по лезу”. Зазначається, що нова історія відбуватиметься у 2099 році.