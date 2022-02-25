Про це йдеться у заяві компанії.
Нещодавнє вторгнення в Україну викликало шок та обурення наших друзів і сусідів.
“На знак солідарності з усіма жертвами цього акту агресії CD PROJEKT Group вирішила підтримати зусилля з надання гуманітарної допомоги, перерахувавши 1 мільйон злотих для Polska Akcja Humanitarna (Польська гуманітарна акція), яка надає гуманітарну допомогу постраждалим”, – йдеться в офіційній заяві компанії.
Раніше студія GSC Game World опублікувала заяву щодо воєнних дій на території України.
“Ми не можемо залишатися байдужими на тлі такої несправедливості і просимо всіх приєднатися та допомогти у будь-який спосіб. Разом ми можемо здійснити величезні зміни!”, – зазначили у компанії.
Довідка. CD Projekt — польський видавець, розробник та локалізатор комп’ютерних ігор. Найбільше відомий за розробкою трилогії ігор про відьмака за мотивами серії романів польського фантаста Анджея Сапковського.
- Нагадаємо, ООН збільшує свою гуманітарну присутність в Україні – $20 млн допомоги.
- Також стало відомо, що українці за добу перерахували благодійному фонду “Повернись живим” понад 20,5 мільйона гривень. Минулого дня вдалося зібрати більше, ніж за весь 2021 рік.