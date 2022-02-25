На знак солідарності та підтримки України компанія CD PROJEKT Group пожертвувала Україні 1 млн злотих (понад 7 млн грн).

Про це йдеться у заяві компанії.

Нещодавнє вторгнення в Україну викликало шок та обурення наших друзів і сусідів.

“На знак солідарності з усіма жертвами цього акту агресії CD PROJEKT Group вирішила підтримати зусилля з надання гуманітарної допомоги, перерахувавши 1 мільйон злотих для Polska Akcja Humanitarna (Польська гуманітарна акція), яка надає гуманітарну допомогу постраждалим”, – йдеться в офіційній заяві компанії.

Раніше студія GSC Game World опублікувала заяву щодо воєнних дій на території України.

“Ми не можемо залишатися байдужими на тлі такої несправедливості і просимо всіх приєднатися та допомогти у будь-який спосіб. Разом ми можемо здійснити величезні зміни!”, – зазначили у компанії.

Довідка. CD Projekt — польський видавець, розробник та локалізатор комп’ютерних ігор. Найбільше відомий за розробкою трилогії ігор про відьмака за мотивами серії романів польського фантаста Анджея Сапковського.