Про це повідомила пресслужба соціальної мережі.
Користувачі, які використовують двофакторну автентифікацію, мають до 20 березня перейти на більш надійну програму або фізичний ключ безпеки. У Twitter зазначили, що метод підтвердження особистості за допомогою номера телефону є досить популярним, проте зловмисники можуть зловживати ним. На додаток, злочинці використовують SMS-коди для шахрайства та фішингу (виманювання персональних даних на підроблених сайтах).
“Попри історичну популярність двофакторної аутентифікації, на жаль, ми бачили, як вона на основі номера телефону використовувалася – зі зловживаннями – поганими гравцями”, – йдеться в повідомленні.
Twitter скасовує використання двофакторної автентифікації, якщо користувач не є передплатником Twitter Blue.
Twitter рекомендує користувачам, які не є передплатниками, перейти на більш безпечні методи автентифікації, які вимагають фізичного підтвердження особистості. Ці методи включають програму автентифікації або ж фізичний ключ безпеки.
Зазначимо, що Twitter Blue є платним сервісом, який дозволяє користувачам використовувати різноманітні додаткові функції.
- У Twitter вирішили запровадити новий метод оплати для власників “золотих галочок” — їм доведеться платити 1 000 доларів щомісяця. За кожен з дочірніх облікових записів треба буде платити ще по 50 доларів.
- У Twitter дозволили рекламу канабісу в США. Компанія вирішила стати першою великою соцмережею, яка пом’якшила свою рекламну політику.
- Користувачі соцмережі Twitter почали скаржитися на надмірний вміст дописів її власника, американського мільярдера Ілона Маска. Припускається, що глава компанії зманіпулював алгоритмами, аби підвищити активність свого профілю.
- Станом на грудень 2022 року витрати на рекламу в Twitter впали на 71%. Причина – скорочення провідними рекламодавцями своїх витрат на платформу після низки рішень Ілона Маска щодо соцмережі.