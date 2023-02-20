Twitter вводить плату за двофакторну автентифікацію через SMS. Компанія відсьогодні скасовує використання такого виду підтвердження особистості за одним винятком.

Про це повідомила пресслужба соціальної мережі.

Користувачі, які використовують двофакторну автентифікацію, мають до 20 березня перейти на більш надійну програму або фізичний ключ безпеки. У Twitter зазначили, що метод підтвердження особистості за допомогою номера телефону є досить популярним, проте зловмисники можуть зловживати ним. На додаток, злочинці використовують SMS-коди для шахрайства та фішингу (виманювання персональних даних на підроблених сайтах).

“Попри історичну популярність двофакторної аутентифікації, на жаль, ми бачили, як вона на основі номера телефону використовувалася – зі зловживаннями – поганими гравцями”, – йдеться в повідомленні.

Twitter скасовує використання двофакторної автентифікації, якщо користувач не є передплатником Twitter Blue.

Twitter рекомендує користувачам, які не є передплатниками, перейти на більш безпечні методи автентифікації, які вимагають фізичного підтвердження особистості. Ці методи включають програму автентифікації або ж фізичний ключ безпеки.

Зазначимо, що Twitter Blue є платним сервісом, який дозволяє користувачам використовувати різноманітні додаткові функції.