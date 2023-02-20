Про це повідомила пресслужба соціальної мережі.

Користувачі, які використовують двофакторну автентифікацію, мають до 20 березня перейти на більш надійну програму або фізичний ключ безпеки. У Twitter зазначили, що метод підтвердження особистості за допомогою номера телефону є досить популярним, проте зловмисники можуть зловживати ним. На додаток, злочинці використовують SMS-коди для шахрайства та фішингу (виманювання персональних даних на підроблених сайтах).

“Попри історичну популярність двофакторної аутентифікації, на жаль, ми бачили, як вона на основі номера телефону використовувалася – зі зловживаннями – поганими гравцями”, – йдеться в повідомленні.

Twitter скасовує використання двофакторної автентифікації, якщо користувач не є передплатником Twitter Blue.

Twitter рекомендує користувачам, які не є передплатниками, перейти на більш безпечні методи автентифікації, які вимагають фізичного підтвердження особистості. Ці методи включають програму автентифікації або ж фізичний ключ безпеки.

Зазначимо, що Twitter Blue є платним сервісом, який дозволяє користувачам використовувати різноманітні додаткові функції.